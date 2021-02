شرب معقم اليدين بدلا من الماء.. موقف محرج لمسؤول حكومي أثناء اجتماع رسمي (فيديو)

شرب نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار عن طريق الخطأ معقم اليدين قبل تقديم الميزانية السنوية للهيئة المدنية.

ويُظهر مقطع فيديو للواقعة، باوار وهو يلتقط زجاجة من معقم اليدين ويشربها بدلاً من الماء. لكنه لم يدرك الخطأ إلا بعد تناول القليل من المعقم، بينما هرع إليه أحد الموظفين لمنعه. وتم تزويده بزجاجة ماء.

#WATCH: BMC Joint Municipal Commissioner Ramesh Pawar accidentally drinks from a bottle of hand sanitiser, instead of a bottle of water, during the presentation of Budget in Mumbai. pic.twitter.com/MuUfpu8wGT

— ANI (@ANI) February 3, 2021