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شرب معقم اليدين بدلا من الماء.. موقف محرج لمسؤول حكومي أثناء اجتماع رسمي (فيديو)

مسؤول هندي يتناول مطهر اليدين بالخطأ أثناء اجتماعي رسمي (مواقع التواصل)
مسؤول هندي يتناول مطهر اليدين بالخطأ أثناء اجتماعي رسمي (مواقع التواصل)
6/2/2021

شرب نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار عن طريق الخطأ معقم اليدين قبل تقديم الميزانية السنوية للهيئة المدنية.

ويُظهر مقطع فيديو للواقعة، باوار وهو يلتقط زجاجة من معقم اليدين ويشربها بدلاً من الماء. لكنه لم يدرك الخطأ إلا بعد تناول القليل من المعقم، بينما هرع إليه أحد الموظفين لمنعه. وتم تزويده بزجاجة ماء.

وأوضح باوار أنه كان ينوي شرب الماء قبل بدء حديثه، ونظرًا لأن الزجاجات كانت متشابهة، فقد أمسك عن طريق الخطأ بمعقم اليدين.

وأضاف “اعتقدت أنه يجب أن أشرب الماء قبل بداية حديثي. التقطت زجاجة وشربت. زجاجات المياه والمعقمات كانت متشابهة. بمجرد أن شربت، أدركت الخطأ”.

ثم أسرع باوار خارج القاعة وبصق المطهر وطهر فمه، وعاد في غضون دقائق، ليقدم ميزانية التعليم للهيئة المدنية التي تبلغ نفقاتها 2،945.78 كرور روبية للعام 2021-22.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية

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