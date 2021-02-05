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عازفة بيانو عمرها 106 أعوام تسجل ألبومها السادس (فيديو)

كوليت ماز بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها (رويترز)
كوليت ماز بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها (رويترز)
5/2/2021

تقول كوليت ماز إنها بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها لتجد في الموسيقى الدفء الغائب في تربيتها الصارمة.

اليوم وبعد أن بلغت 106 أعوام، لا يزال عزفها ينضح برقة بالغة وهي تجلس على البيانو وهو واحد من أربعة في شقتها بباريس.

تقول ماز وهي امرأة ضئيلة الجسم مفعمة بالحيوية “إنه غذائي، غذاء للقلب والروح”.

وولدت ماز عام 1914 لعائلة من الطبقة المتوسطة، وتعلمت العزف على يد والدتها بينما كان والدها يدير مصنعا للأسمدة.

ثم تابعت الدراسة في معهد باري إيكول نورمال دو موزيك في باريس، قبل أن تبدأ مشوارها الفني كعازفة في مدارس الموسيقى في العاصمة الفرنسية.

وسجلت ماز، للتو ألبومها السادس الذي يضم ثلاثة من أعمال كلود ديبوسي، ومن المقرر إصداره في أبريل/ نيسان المقبل.

وفي العام الماضي سجلت مقطوعات لديبوسي ومؤلف موسيقي فرنسي كبير آخر هو إيريك ساتيه.

يقول ابنها الوحيد فابريس ماز، المولود عام 1949، إن والدته كانت دوما مصدر إلهام للآخرين لا سيما خلال جائحة كورنا.

ويضيف “تبث الأمل في أنه يمكنك أن تكون في صحة جيدة في سن 106 إذا كان لديك الشغف وتعتني بنفسك… وروح الدعابة التي تتمتع بها وحبها للحياة والمرح يجعلك تبتسم”.

كوليت ماز بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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