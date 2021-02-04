مساحتها 10 أمتار.. “أسوأ شقة في نيويورك” تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

حقق مقطع فيديو “أسوأ” شقة في مدينة نيويورك الأمريكية أكثر من 21 مليون مشاهدة على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وقال الوكيل العقاري كامرون نولتون إنه نشر المقطع لأن كثيرين سألوه عن “أسوأ” شقة شاهدها في نيويورك.

ويظهر مقطع الفيديو غرفة صغيرة للغاية تكفي بالكاد لوضع سرير ويوجد بها ثلاجة صغيرة ولا يوجد بها موقد.

وسيتعين على مستأجر “الشقة” استخدام مرحاض مشترك مع السكان، وكذلك عليه استخدام مكان مشترك للاستحمام.

وتبلغ قيمة إيجار الشقة 1650 دولارًا في الشهر. يشار إلى أن هناك كثير من المباني في نيويورك التي يستخدم فيها السكان حمامات ومراحيض مشتركة.

وحصد التسجيل المصور الذي يحمل عنوان “أسوأ شقة في نيويورك” عبر حساب “نيويورك سيتي ريالتور” على “تيك توك”، أكثر من 2.6 مليون علامة إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات.

وبلغ متوسط إيجار الشقق في منطقة مانهاتن في نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 3790 دولارًا في الشهر، وفق موقع “رنت كافيه”، لمساحة تبلغ في المعدل 65 مترًا مربعًا، بينما لا تتعدى مساحة الشقة المصوّرة في الفيديو عشرة أمتار.

وترك المستأجر السابق الشقة في شهر أكتوبر الماضي. وأشار الوكيل العقاري إلى أن الشقة ستجد على الأرجح من يستأجرها سريعًا، رغم أن الإعلان عن إتاحتها للتأجير اقتصر على الوكلاء العقاريين من دون أي منشور على المواقع الرئيسية للإعلانات العقارية.

وأكد نولتون أن المنطقة التي تقع فيها الشقة من أكثر الأحياء المرغوبة في العالم، لذا سيتقدم أشخاص لاستئجارها، رغم وجود شقق أخرى أكبر حجمًا مع حمامات بقيمة إيجار مشابهة مطروحة عبر مواقع للإعلانات العقارية.