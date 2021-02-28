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وداعا محسن ممتاز.. نعي واسع للفنان المصري يوسف شعبان بعد وفاته بكورونا

الفنان المصري الراحل يوسف شعبان (مواقع التواصل)
الفنان المصري الراحل يوسف شعبان (مواقع التواصل)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202110:14 PM (مكة المكرمة)

تُوفي الفنان المصري يوسف شعبان الأحد عن عمر يناهز 89 عاما، بحسب ما أفادت نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، أن شعبان أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، وتدهورت صحته ونقل للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

ونقلت المصادر ذاتها عن نقيب الممثلين بمصر، أشرف زكي، تأكيده بأن جنازة شعبان ستخرج من المستشفى صباح الإثنين، لدفنه في مقابر العائلة غربي العاصمة.

وكانت ابنة شعبان أفادت في مداخلة هاتفية الجمعة مع المذيع المصري عمرو أديب بأن حالة والدها الصحية تراجعت خصوصا بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعى مصريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الشهير، مستذكرين أبرز أعماله السينمائية والتلفزيونية طوال مشواره.

كما نعى ممثلون مصريون الفنان الراحل على صفحاتهم بمواقع التواصل.

وتخطى عدد أعمال الفنان المئة خلال مسيرته في السينما المصرية التي بدأها عام 1961 من خلال دوره في فيلم “في بيتنا رجل” الذي تولى بطولته النجم العالمي عمر الشريف.

ومن أبرز الأفلام السينمائية في رصيد الفنان الراحل “معبودة الجماهير” و”زقاق المدق” و”للرجال فقط” و”كشف المستور”.

أما على صعيد الدراما، فأدى الممثل المصري شخصيات حُفرَت في أذهان الجمهور ولا تزال تُستحضر حتى الآن بين أبناء الجيل الحالي.

ومن أبرز محطاته تجسيده شخصية رجل المخابرات المصرية محسن ممتاز في المسلسل المصري الشهير “رأفت الهجان” ودور سلامة فراويلة في مسلسل “المال والبنون”.

ومن أبرز الأعمال الدرامية الأخرى التي قدمها شعبان على الشاشة الصغيرة “الشهد والدموع” و”الضوء الشارد”.

وأودى “كورونا” بحياة الفنانة رجاء الجداوي (يوليو/تموز 2020)، والفنان هادي الجيار (يناير/كانون ثان 2021)، بينما تعافى منه فنانون وإعلاميون، بينهم يسرا وأمير كرارة ووائل الإبراشي.

المصدر : وكالات

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