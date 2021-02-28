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لحظات عصيبة.. عملية جريئة لانتشال جثة شاب سقط بفوهة بركان (فيديو)

بركان حرضة دمت بمحافظة الضالع (مواقع التواصل)
بركان حرضة دمت بمحافظة الضالع (مواقع التواصل)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202105:41 PM (مكة المكرمة)

تمكنت قوات الأمن المحلية ومجموعة من المتطوعين اليمنيين من انتشال جثة شاب سقط في فوهة بركان (الحرضة) بمنطقة الدمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وبحسب مقطع فيديو نشر لعملية الإنقاذ تم انتشال جثة الشاب عصر أمس السبت بعد ظهور جثته على سطح مياه بحيرة كبريتية داخل البركان، إذ نزل متطوعون إلى مكان الجثة باستخدام الحبال واستطاعوا انتشالها بعد جهد متواصل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أحد المواطنين توفي في الفوهة البركانية المعروفة باسم الحرضة أثناء نزوله إليها بسبب تعرضه للانزلاق، وتمكنت قوات الأمن بالتعاون مع متطوعين محليين من انتشال جثته بعد وفاته بثلاثة أيام.

وحرضة دمت هو جبل بركاني ضخم مفتوح من أعلى بفتحة دائرية ويقع في أسفله بحيرة كبريتية حارة، وهو المعلم السياحي الأبرز في مدينة دمت التي تعد من أهم المنتجعات الطبيعية نظرا لوفرة مياهها الكبريتية الحارة التي تنبع بشكل طبيعي ويعتقد أن لها فوائد صحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام يمنية

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