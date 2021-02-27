متخصص في مكافحة التدخين يرد على تصريحات رئيس تجار السجائر في القاهرة (فيديو)

أثارت التصريحات التي نسبت لمحمود اللولو رئيس شعبة تجار السجائر بغرفة تجارة العاصمة المصرية القاهرة بأن التدخين مفيد وليس ضارا جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور جمال باصهي أخصائي مكافحة التدخين بمركز حمد لمكافحة التدخين بقطر في لقاء ضمن برنامج “مع الحكيم” الطبي عبر قناة الجزيرة مباشر، إن كل هذه الادعاءات غير صحيحة تماما، وكل شركات صناعة التبغ تحذر الناس من خطر منتجاتها وتكتب عليها أن التدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية.

وأضاف الدكتور باصهي أن التدخين لا يؤذي المدخن فقط بل يتعدى ضرره للمخالطين غير المدخنين، مشيرا إلى أنه من بين الثمانية ملايين الذين يقتلهم التدخين سنويا هناك 600 ألف منهم من غير المدخنين.

ونفى الدكتور باصهي ما يقال عن أن التدخين علاج لفيروس كورونا المستجد، وقال إنه تمت ملاحظة علاقة التدخين بشدة الإصابة وتأثير الفيروس على المصابين.

كما أن حاجة المصابين المدخنين للإنعاش الرئوي والتنفس الاصطناعي أكبر مقارنة مع غير المدخنين.

وأوضح الدكتور باصهي أن التدخين يسبب العديد من المشاكل الصحية للمدخن ومن بينها ضعف مناعة الرئة وضعف آليات تنظيف الجهاز التنفسي وزيادة تسمم الدم بأول اكسيد الكريون وزيادة احتمالية هبوط القلب والدورة الدموية وزيادة لزوجة الدم مما يهدّد بحدوث الجلطات وكل هذه الأمور جعلت المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.

وردا على ما يقال بأن التدخين يزيل التوتر ويحسن المزاج العام، أوضح الدكتور باصهي أن التدخين نوع من الإدمان ويقوم المدخن بربط جزء كبير من وظائفه الذهنية والعصبية والنفسية بالتدخين فيشعر بالتحسن خلال التدخين والعكس تماما بدون تدخين.

ونفى الدكتور باصهي الادعاء بأن التدخين يقضي على الزهايمر، قائلا إن نسبة المصابين بالزهايمر بين المدخنين أكثر مقارنة بالمرضى من غير المدخنين.

وأضاف أن الدراسات العلمية أثبتت الضرر الذي يتسبب فيه التدخين المزمن على وظائف المخ العليا.

وأوضح أن تراكم سموم التدخين في خلايا الدماغ يسبب ضعفا في إمداده بالأكسجين والدم ما ينتج عنه ضرر كل مراكز الدماغ بما في ذلك مراكز التعلم والذاكرة والتركيز.