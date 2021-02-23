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“صنعها طبيب أسنان”.. حيوان كوالا يعاود الجري والقفز بأقدام اصطناعية (فيديو)

22/2/2021

أصبح بإمكان حيوان الكوالا تريامف، المولود بقدم واحدة القفز والجري منذ تركيب قدم صناعية له صنعها طبيب أسنان في المنطقة.

وقالت الممرضة البيطرية مارلي كريستيان، أمس الإثنين، إنها أنقذت الكوالا الصغير في شمال ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا عام 2017 بعد أن عثرت عليه بجوار أمه وهي في النزع الأخير ولم يكن له سوى ثلاث أقدام وعظمة بارزة في مكان القدم الرابعة.

وأضافت في معرض تفسير كيف أصبح تريامف حيوانا مكتملا تماما بمجرد تركيب القدم الصناعية له “ما إن ركبت له هذا النعل وقفز قفزته الصغيرة تلك حتى انطلق يجري ويقفز. لقد سالت دموعي بالفعل”.

وتابعت “هذا أفضل شيء حدث على الإطلاق”.

وكانت الممرضة قد أصبحت أبرز القائمين على رعاية تريامف في مركز أصدقاء الكوالا في ليزمور جنوبي برزبين وفي الوقت نفسه ظلت تبحث عن حل للعيب الخلقي الذي كان يعاني منه.

وحاولت شركة أمريكية متخصصة في الأطراف الصناعية للحيوانات صنع قدم له لكنها لم تنجح بعد عدة محاولات.

وأخيرا وجدت الممرضة الحل عند جون دولمان طبيب تركيبات الأسنان الذي سمع بمحنة تريامف وتطوع لحلها.

ويعمل الطبيب على تحسين تصميمه لكنه قال إن الكوالا “يبدو مرتاحا جدا” بالقدم الصناعية.

وسيتعين أن يقضي تريامف، البالغ من العمر نحو خمس سنوات الآن بقية حياته في الأسر وعلى الأرجح في رعاية الممرضة كريستيان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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