عمره 139 عاما.. نقل منزل عملاق بأكمله على شاحنة (فيديو)

نجح فريق ضخم من المهندسين وعمال البناء في نقل منزل قديم يعود تاريخه إلى 139 عامًا مسافة ستة شوارع وسط تجمع المارة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واحتشد سكان المدينة لمشاهدة المنزل المبني على الطراز الفيكتوري، أثناء رفعه عن أساساته وتحميله على شاحنة مسطحة والتحرك به من شارع فرانكلين واجتيازه شوارع المدينة التي تصطف الأشجار على جوانبها.

واضطر العمال في بعض الأحيان لقطع فروع الأشجار في الشوارع لكي يمر المنزل البالغ مساحته 465 مترًا مربعًا.

ويحتاج المنزل إلى إصلاحات ضخمة ويقع في قطعة أرض مميزة، لذ فإن صاحبه باعه لمطور عقارات يعتزم بناء شقق سكنية مكانه، وفقًا لتقارير محلية.

وذكرت التقارير أن كلفة نقل المنزل المكون من ستة غرف لمسافة 6 شوارع بلغ نحو 400 ألف دولار. وأن عملية نقل المنزل كانت في مراحل التخطيط منذ سنوات.

The Englander Victorian-era house makes its first (and last?) journey down the streets of San Francisco, from 807 Franklin to 635 Fulton. pic.twitter.com/fLKDzoMBGs

— Mr MR (@21five_public) February 21, 2021