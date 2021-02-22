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باستخدام دلو وحوض أطفال.. عروسان يصران على إتمام زفافهما وسط الفيضان (فيديو)

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202101:53 PM (مكة المكرمة)

حوّل عروسان زفافهما، السبت، إلى مهرجان عفوي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، على وقع موجة فيضانات عنيفة اجتاحت عددًا من الأحياء، بعد هطول أمطار غزيرة.

وظهرت العروس بفستان زفافها وزينتها خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي وسط مياه الفيضانات مستخدمةً (حوضًا) للتنقل، يستخدمه الأطفال عادةً للاستحمام.

وأحاط أهل العروسين من الكبار والأطفال والسكان المحليين، موكب الزفاف العفوي للعروسين تعبيرًا عن مشاركتهم العروسين فرحتهم في ظل ظروف الطقس القاسية.

وتظهر العروس في الفيديو جالسة في حوض استحمام أطفال من البلاستيك وهي تحمل مظلة زرقاء ويرفع الحوض 4 رجال، كما جلس العريس في دلو أخضر من البلاستيك في وضع القرفصاء يحمله 3 آخرين.

ويظهر الفيديو ارتفاع منسوب المياه إلى خصر الشخص البالغ، في منطقة كثيرة التعرض للفيضانات في كل مرة تسقط فيها الأمطار.

وقال أحد الحاضرين إن حوض استحمام الأطفال الأبيض والدلو الأخضر تم استخدامهما بشكل عفوي لأنه لم يكن هناك قارب مطاطي في ذلك الوقت.

وتشهد العاصمة الإندونيسية جاكرتا فيضانات بارتفاعات متفاوتة خاصة في مناطق الشرق والجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار.

وأودت الفيضانات التي اجتاحت نحو 200 من الأحياء الكبرى في جاكرتا، بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، وفق ما ذكرت السلطات الإندونيسية أمس الأحد.

وهطلت أمطار غزيرة على المدينة في نهاية الأسبوع، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية ودفعت المئات إلى الاحتماء في مراكز إيواء مؤقتة، وحذر مسؤولون من خطر هطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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