“هذه محاولتي الأولى لطبخ البامية”.. سفير بريطانيا في بغداد يشعل منصات التواصل (فيديو)

نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي تسجيلا مصورا لإعداده طعام “البامية” على الطريقة العراقية، ليثير الفيديو تعليقات ساخرة من المتابعين وردود أكثر طرافة من قِبل السفير.

ويقول هيكي إنه مولع بالمطبخ العراقي ووصفاته، كما أن الفيديو المثبت حاليًا على حسابه الرسمي على تويتر هو لإعداده أكلة “الدولمة” العراقية الشهيرة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جانب المعلقين، وبرزت إحدى التغرديات “يبدو أن وجودك في السفارة فقط لطبخ الدولمة والبامية”، ليرد عليها السفير البريطاني بصورة أكثر سخرية قائلًا ” كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضًا”.

غير أن كثيرا من التعليقات، انتقدت وضع السفير البريطاني “البصل” على طبق “البامية” خلال إعداده، ما دفع هيكي للتغريد بعد ذلك موضحًا موقف ومبررًا ساحته.

وكتب هيكي “يبدو أن هناك جدلا واسعا حول إساءة استخدامي للبصل. فقط ليكون الأمر واضحًا، لم أقم بإضافته إلى البامية لقد قمت بتقطيعه وقدمته كطبق جانبي”.

ويُعرف عن السفير البريطاني ولعه بطبخ الأكلات العراقية الشعبية، وكثيرًا ما يظهر في تسجيلات مصورة وهو يدعو العاملين بالسفارة في بغداد لتجربة الأطباق التي يعدها بيديه.

وهيكي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وعُيّن سفيرا لبريطانيا في بغداد عام 2019 خلفا لجون ويلكس، وقبلها عمل سفيرًا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

يشار إلى أن السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطباق عراقية، عشرات الآلاف من المشاهدات عقب نشرها على صفحته في تويتر.

No one was poisoned in the making of this video (I think).

— Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021