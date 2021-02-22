“هذه محاولتي الأولى لطبخ البامية”.. سفير بريطانيا في بغداد يشعل منصات التواصل (فيديو)

نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي تسجيلا مصورا لإعداده طعام “البامية” على الطريقة العراقية، ليثير الفيديو تعليقات ساخرة من المتابعين وردود أكثر طرافة من قِبل السفير.

ويقول هيكي إنه مولع بالمطبخ العراقي ووصفاته، كما أن الفيديو المثبت حاليًا على حسابه الرسمي على تويتر هو لإعداده أكلة “الدولمة” العراقية الشهيرة.

هذه محاولتي الاولى لطبخ الباميا. شكرا على جميع الوصفات الي اقترحتوها. طبخ البامية اسهل بهواية من طبخ الدولمة وطلعت طيبة هواية 👨‍🍳🇬🇧🇮🇶🍽👌🌶 pic.twitter.com/BcpYyrHOZ0 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جانب المعلقين، وبرزت إحدى التغرديات “يبدو أن وجودك في السفارة فقط لطبخ الدولمة والبامية”، ليرد عليها السفير البريطاني بصورة أكثر سخرية قائلًا ” كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي أيضًا”.

كلا هذا غير صحيح، لقد قمت بطهي القيمة والكباب والخبز العراقي ايضاً👨‍🍳😆 https://t.co/OkwrE8eiHx — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

غير أن كثيرا من التعليقات، انتقدت وضع السفير البريطاني “البصل” على طبق “البامية” خلال إعداده، ما دفع هيكي للتغريد بعد ذلك موضحًا موقف ومبررًا ساحته.

يبدو ان هناك جدل واسع حول اساءة استخدامي للبصل🧅. فقط ليكون الامر واضحاً، لم اقم بأضافته الى الباميا لقد قمت بتقطيعه وقدمته كطبق جانبي.👨‍🍳 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

وكتب هيكي “يبدو أن هناك جدلا واسعا حول إساءة استخدامي للبصل. فقط ليكون الأمر واضحًا، لم أقم بإضافته إلى البامية لقد قمت بتقطيعه وقدمته كطبق جانبي”.

إنهم يأتون لأكل باميا — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

ويُعرف عن السفير البريطاني ولعه بطبخ الأكلات العراقية الشعبية، وكثيرًا ما يظهر في تسجيلات مصورة وهو يدعو العاملين بالسفارة في بغداد لتجربة الأطباق التي يعدها بيديه.

هذه اول مرة اطبخ بيها دولمة. اشكركم على كل النصائح الي قدمتوها. طعمها كلش طيب! متأسف سويت هواية اخطاء من طبختها هالمرة بس رح احاول المرة الجاية تكون احسن 👨‍🍳🇮🇶🍽 #ابقى_في_المنزل ⁦@UKinIraq⁩ pic.twitter.com/NtyCzxMUyH — Stephen Hickey (@sblhickey) April 14, 2020

وهيكي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وعُيّن سفيرا لبريطانيا في بغداد عام 2019 خلفا لجون ويلكس، وقبلها عمل سفيرًا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

"وجودك بالسفارة فقط لطبخ الدولمة والبامية!".. رد ساخر من السفير البريطاني في #بغداد المولع بالطبخ العراقي pic.twitter.com/GZBcPGv263 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2021

يشار إلى أن السفير البريطاني اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حصدت محاولاته لطهي أطباق عراقية، عشرات الآلاف من المشاهدات عقب نشرها على صفحته في تويتر.

معجون الطماطم + الماء نفس الشيء؟ — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

😅 — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021

No one was poisoned in the making of this video (I think). — Stephen Hickey (@sblhickey) February 19, 2021