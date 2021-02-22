إنقاذ رضيعة حديثة الولادة من الموت بعد انتشالها من داخل بئر (فيديو)

تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يُظهر جهود الدفاع المدني السوداني، في إنقاذ طفلة حديثة الولادة، بمنطقة الفتيحاب في مدينة أمدرمان، وذلك بعد أن تم الإبلاغ عن وجودها داخل بئر بعمق 15 مترا.

كانت طواقم الدفاع المدني قد استجابت لبلاغ السكان المحليين، عبر غرفة الطوارئ، التي سارعت بدورها، وبدأت عمليات البحث عن مداخل ومخارج البئر العميق.

وبعد عمليات الحفر والإخلاء، عُثر على الرضيعة حديثة الولادة وتم التأكد من بقائها على قيد الحياة وتبيّن أنها بصحة جيدة.

وسُلّمت الطفلة إلى جهات الاختصاص، بعد تحرير بلاغ بشأن إجراءات وملابسات الحادثة.

وتفاعل عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع القصة، حيث استهجن بعضهم الحادثة مؤكدين أنها ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة؛ إذ تكررت من قبل.

بينما علّق أحد الناشطين “ما هو ذنب الطفلة التي ستدفع ثمن عدم المسؤولية مرتين”؟ وأشاد فريق آخر من المعلّقين، بدور طواقم الدفاع المدني السوداني، في عملية الإنقاذ، رغم ضعف الإمكانات ومحدوديتها.