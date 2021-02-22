خلال أسبوع واحد.. إصابة 3 وزراء مصريين بفيروس كورونا

خلال اسبوع واحد فقط، أصيب وزراء المالية والعدل والتجارة والصناعة المصريين بفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية وبيان وزاري.

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة إصابة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الوزيرة تمارس مهام عملها من المنزل، وأنها في مرحلة الاستشفاء حاليًا، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بالوزارة خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بمكتب الوزيرة في تصريحات صحفية إن الوزيرة مصابة بفيروس كورونا منذ 8 أيام، وإن حالتها جيدة وتخضع للعزل المنزلي.

وذكرت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) أن الوزيرة لم تأت لمكتبها منذ 13 فبراير/شباط الجاري بسبب الإصابة.

وزير المالية المصري محمد معيط (مواقع التواصل)

وقالت صحف محلية أمس الأحد إن وزير العدل عمر مروان قد أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي منذ 10 أيام، وإن الإصابة جاءت بعد عودته من السعودية.

وتسببت إصابة وزير العدل بكورونا فى تقديم اعتذار عن حضور جلسة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي كان من المقرر أن يلقى فيها بيانًا أمام المجلس.

وكشفت مصادر بوزارة المالية المصرية الخميس الماضي عن إصابة وزير المالية محمد معيط بفيروس كورونا، وأنه تم عزله داخل منزله، وأن حالته الصحية مستقرة، بحسب ما نشرته صحف محلية.

وفاة 379 طبيبا بكورونا

ووفق آخر إحصائية لنقابة أطباء مصر، فقد ارتفع عدد الوفيات في صفوف الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى 379 منذ بداية الجائحة.

وسجلت مصر أمس الأحد 608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 55 حالة وفاة، ليرتفع عدد إصابات كورونا في مصر إلى 178 ألف و151 حالة، منها 10 آلاف و353 حالة وفاة، و137 ألف و837 حالة تعاف.