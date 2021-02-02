مسلمات أوكرانيا يحتفلن بيوم الحجاب العالمي (فيديو)

احتفلت مسلمات في العاصمة الأوكرانية كييف، الإثنين، بيوم الحجاب العالمي، في إطار فعاليات عالمية لدعم المسلمات وكسر “الصورة النمطية” عن الإسلام.

وشهدت الفعاليات حملة تعريف بالحجاب للأوكرانيات من مختلف الديانات وتشجيع المسلمات منهن على ارتدائه.

وقالت ممثلة اتحاد مسلمي أوكرانيا، تنزيلة عيسى، إن الاتحاد ينظم منذ عدة أعوام فعالية التعريف بالحجاب.

وأوضحت أن “الهدف من هذه الأنشطة، كسر الأحكام المسبقة حيال السيدات المسلمات”.

ويُحتفل بـ”يوم الحجاب العالمي” في الأول من فبراير/شباط من كل عام، عبر ارتداء الحجاب من قبل سيدات من مختلف الأديان والدول تضامنا مع مسلمات يتعرضن للتمييز بسببه، وذلك تحت شعار “كسر الصور النمطية”.