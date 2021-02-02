سيول أغرقت الشوارع والسيارات.. مصرع شخص وإصابة آخرين في مدينة إزمير التركية (فيديو)

أعلن والي مدينة إزمير التركية، عن وفاة شخص، وإصابة آخرين إثر السيول العنيفة التي ضربت اليوم، الثلاثاء، مقاطعة مندريس في المدينة.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت أن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة إزمير، تسبب في جريان السيول التي غمرت شوارع المدينة، حيث حاصرت المياه العديد من المركبات لتصاب حركة المرور في المحافظة بالشلل.

يُذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا قد حذرت أهالي إزمير، خلال الأيام الماضية، من عاصفة رعدية شديدة قد تضرب المحافظة.

وبدأت الأمطار في الهطول مساء الاثنين واشتدت بمرور الوقت حتى حاصرت المياه العديد من المركبات.