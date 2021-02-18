هدم فندق وملهى “ترامب بلازا” في أتلانتيك سيتي الأمريكية (فيديو)

لا يزال اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يتصدر العناوين بعد أسبوع على محاكمته أمام الكونغرس الأمريكي، إذ تحول فندق وملهى يحمل اسمه إلى كومة أنقاض في مدينة أتلانتيك سيتي الأمريكية الشهيرة.

وهللت الحشود وهي تشاهد انهيار الفندق الشهير الذي يحتل واجهة على المحيط الأطلسي ويحمل اسم ترمب وكان مملوكا في السابق لقطب العقارات الذي تحول للسياسة فجأة.

واستخدمت ثلاثة آلاف إصبع من المتفجرات في عملية تفجير متسلسل للمبنى الشهير.

وأغلِق الملهى والفندق أبوابه في عام 2014، إذ كان أول عقار لترمب ضمن أخرى عديدة في البلدة الشهيرة بصالات القمار والملاهي الليلية.

وتقول السلطات إن المبنى افتتح في عام 1984 ولم يخضع لأي عمليات صيانة منذ إغلاقه، وتساقطت قطع من واجهته الخارجية على الممشى البحري خلال هبوب العواصف على المدينة.

وانتقلت ملكية المجمع المؤلف من مبنيين في عام 2016 للملياردير كارل إيكان الذي كان أحد ممولي ترمب الرئيسيين في أتلانتيك سيتي.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس بلدية أتلانتيك سيتي هدم المبنى بعد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما اعتبره خطرا على السكان.

وامتلك الرئيس الأمريكي السابق أربعة كازينوهات في المدينة، إذ امتلك (ترمب بلازا)، و(ترمب وورلدز فير) الذي أغلق عام 1999 و(ترمب مارينا) الذي باعه الدائنون في عام 2011، و(ترمب تاج محل) الذي أغلق أبوابه في عام 2016.

وكانت (ترامب إنترتينمنت ريزورتس)، وهي الشركة الفرعية التي كانت تدير عقارات الرئيس السابق في أتلانتيك سيتي، تقدمت بطلب الإفلاس ثلاث مرات في 2004 و2009 و2014 غارقة في الديون في كل مرة.