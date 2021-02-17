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مطور لقاح كورونا: الفيروس سيمثل تحديًا للعالم خلال السنوات العشر المقبلة

الزوجان أوغور شاهين وأوزليم توريجي مطورا لقاح كورونا (مواقع التواصل)
الزوجان أوغور شاهين وأوزليم توريجي مطورا لقاح كورونا (مواقع التواصل)
17/2/2021-|آخر تحديث: 17/2/202110:41 AM (مكة المكرمة)

قال العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين إن فيروس كورونا سيشكل تحديًا خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف شاهين -الشريك المؤسس لشركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاحا ضد الفيروس- خلال مشاركته في ندوة افتراضية “لقد وفرنا اللقاح لأكثر من 10 ملايين شخص، لكن ما زال هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا تحقيقها” مشيرا إلى رغبة شركته في تقديم لقاحها للناس في كافة أنحاء العالم، خاصة البلدان النامية.

وأوضح شاهين أن شركة بيونتيك تأسست في البداية لتطوير علاجات ضد السرطان، وأنهم شعروا بمسؤولية القيام بشيء ما بعد انتشار الوباء بداية العام الماضي، وعلى إثر ذلك قرروا البدء في مشروع تطوير لقاح لمواجهة الفيروس في أقصر وقت ممكن.

وأفاد شاهين بأنهم في بداية المشروع كانوا لا يعرفون كيف سيتم تمويلهم، إذ كانت ميزانيتهم آنذاك 350 مليون دولار، بينما سيتكلف المشروع 1.5 مليار دولار.

وشدد شاهين على أهمية التعاون بين دول العالم قائلاً “من الواضح جدًا أن هذا الفيروس سيبقى معنا. هذه ليست مجرد مشكلة مؤقتة لعامي 2021 و2022. هذا تحدٍ للسنوات العشر القادمة”.

ونظمت الندوة جمعية موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان “التعاون الدولي في التغلب على الوباء”، وأدارتها كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، سِبَل قولاقسز، وفيها تناول المشاركون كيفية تعاون المنظمات الدولية والقطاع الخاص من أجل دعم الجهود العالمية بشكل أفضل في مكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية.

بدورها، شددت العالمة أوزلم تورجي، زوجة شاهين، على ضرورة تحقيق المساواة في عملية توزيع اللقاح الذي قاموا بتطويره. كما أكدت على ضرورة التغلب على عقبات توزيع اللقاح مثلما تم التغلب على عقبات تطويره.

وأشارت كذلك إلى أن وصول اللقاح إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أصعب مقارنة بالدول المتقدمة، لافتة إلى صعوبات تخزينه ونقله.

المصدر : وكالات

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