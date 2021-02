عالم شاب من أصول عربية يكشف معلومات مثيرة عن انقراض الديناصورات

كشف عالم شاب مولود لأب سعودي وأم إيرانية يدرس الفلك في جامعة هارفارد معلومات جديدة ومثيرة عن النظرية المرتبطة بانقراض الديناصورات من على الكرة الأرضية.

أمير سراج في العشرين من عمره إلا أنه أظهر نبوغا مبكرا جعله يحتل قائمة فوربس للعلماء تحت سن الثلاثين على الرغم من أنه لا يزال يدرس في جامعة هارفارد.

كان الاعتقاد السائد بشأن انقراض الديناصورات هو أنه قبل 66 مليون عام اصطدم كويكب ضخم بكوكب الأرض، ما تسبب في انقراض كثير من أوجه الحياة آنذاك وبينها الديناصورات.

The origin of the Chicxulub impactor is an unsolved puzzle. The background impact rates of asteroids and comets are in tension with the impact’s recency. My new model, out today in Scientific Reports, is consistent with both its timing and composition: https://t.co/43HXzYnaTY

— Amir Siraj (@TheAmirSiraj) February 15, 2021