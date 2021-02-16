البث الحي
منوعات|اليونان

شاهد: أعنف موجة ثلوج تضرب اليونان منذ 12 عاما

15/2/2021

أدت أعنف موجة تساقط للثلوج تشهدها اليونان منذ 12 عاما إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة النقل وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم، اليوم الإثنين.

واجتاحت موجة باردة البلاد بدءا من، السبت الماضي، لتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في شمال اليونان، محدثة موجة نادرة من تساقط الثلوج في أثينا بعد فترة من الطقس الذي كان دافئا بشكل غير معقول.

وأرغمت الرياح العاتية السفن التي تؤمن الرحلات بين أثينا وجزر بحر إيجه على الرسو في الموانىء.

وحذر الدفاع المدني من هبوب عواصف في الأيام المقبلة.

وحُرمت قرى على جزيرة ايفيا قرب أثينا موقتا من الكهرباء في حين سجلت اضطرابات على شبكتها البرية.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن تساقط الثلوج هذا هو”الأشد من حيث كثافته وحجمه منذ 12 عاما”.

وقالت الجهة المشغلة للشبكة العامة للطاقة إنه جرى الإبلاغ عن انقطاعات في الكهرباء في البر الرئيسي باليونان وفي جزر قبالة ساحلها الشرقي اجتاحتها عواصف.

وذكرت فرقة الإطفاء أن ستة على الأقل جرى إنقاذهم من الثلوج منذ، يوم الأحد.

وأغلقت السلطات لفترة وجيزة أجزاء من الطرق السريعة وحثت العامة على تجنب السفر غير الضروري.

وقدم الفرع اليوناني في المفوضية العليا للاجئين في الأيام الماضية “أجهزة تدفئة” لمخيمات المهاجرين في البلاد حيث يواجه آلاف طالبي اللجوء البرد وسوء الأحوال الجوية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من طقس شديد البرودة، اليوم الإثنين، حيث يتوقع للموجة الباردة أن تستمر حتى، الأربعاء، وتتحرك نحو الجنوب إلى مناطق منها جزيرة كريت في البحر المتوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

طبيب تونسي يعزف لمرضى كورونا في يوم الحب (فيديو)

قال سيالة إن العلاج الأهم هو "الأمل" (فيسبوك)

شاهد: فنان يمني يرسم لوحة باستخدام 17 ألف دبوس

الرسام اليمني عزيز المعافري

شاهد: نائبة الرئيس الأمريكي وزوجها يفاجئان فريقا طبيا في يوم الحب

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي توزع الحلوى على فرق طبية في عيد الحب (فرانس برس)

لا يزال للحلم بقية.. احتفاء واسع بمسن سوري خلال أدائه الامتحانات الجامعية (فيديو)

عبد الكريم البكري وهو يؤدي امتحان التاريخ بجامعة أدلب بسوريا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

“قلبي يوجعني”.. حكاية أم تضطر يوميا إلى ربط ابنتها في عمود خيمة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق.. اللحظات الأولى لسقوط صاروخين داخل مطار أربيل (فيديو)

دخان يتصاعد فوق أربيل بعد سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل (رويترز)

بوتيرة متسارعة.. تركيا تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري (فيديو)

صاروخ أتماجا أرض-بحر (مواقع التواصل)