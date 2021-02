“المرأة الخارقة”.. أم لثلاثة أطفال تدفع شاحنة ضخمة إلى أعلى تل جليدي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو امرأة تدفع شاحنة ألبان عالقة في طريق منحدر وسط الثلوج والطقس العاصف، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة غير تقليدية.

والتقط مقطع الفيديو للبريطانية تشارلين ليزلي (33 عامًا) وهي تدفع شاحنة ألبان عملاقة في شارع مغطى بالثلوج خلال هبوب العاصفة الثلجية (دارسي) التي عطلت حركة السير والمواصلات في عدة مناطق ببريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

'When I saw the video of Charlene pushing one of our artic lorries up a steep hill singlehandedly, I couldn’t believe it!'

A Fife woman will receive free milk for the rest of the year as a reward for her efforts in pushing a dairy lorry up a snowy hill.https://t.co/fR6EwR4yoz pic.twitter.com/wUSiNiniMA

