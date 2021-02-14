“المرأة الخارقة”.. أم لثلاثة أطفال تدفع شاحنة ضخمة إلى أعلى تل جليدي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو امرأة تدفع شاحنة ألبان عالقة في طريق منحدر وسط الثلوج والطقس العاصف، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة غير تقليدية.

والتقط مقطع الفيديو للبريطانية تشارلين ليزلي (33 عامًا) وهي تدفع شاحنة ألبان عملاقة في شارع مغطى بالثلوج خلال هبوب العاصفة الثلجية (دارسي) التي عطلت حركة السير والمواصلات في عدة مناطق ببريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

'When I saw the video of Charlene pushing one of our artic lorries up a steep hill singlehandedly, I couldn’t believe it!' A Fife woman will receive free milk for the rest of the year as a reward for her efforts in pushing a dairy lorry up a snowy hill.https://t.co/fR6EwR4yoz pic.twitter.com/wUSiNiniMA — STV News (@STVNews) February 12, 2021

وكانت تشارلين، التي تعمل في أحد متاجر الأغذية وأم لثلاثة أطفال، متوجهة للتسوق عندما رأت الشاحنة وهي عالقة، ومن ثم طلبت من أحد الجيران أن يراقب أطفالها بينما كانت تسرع لتقديم المساعدة.

وتظهر اللقطات تشارلين وهي تساعد في دفع الشاحنة الضخمة بمفردها بينما يستمر تساقط الثلوج.

وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية “لن أقف أبدًا متفرجة عندما أرى شخصًا في ورطة”، بينما وصفتها وسائل إعلام وناشطون بالمرأة الخارقة.

Woman appears to push a dairy truck up a snow-covered hill in viral video https://t.co/v4PCoeiXt5 pic.twitter.com/RoYo85bYel — New York Post (@nypost) February 10, 2021

وتقديرًا لجهدها الكبير، قررت شركة الألبان التي تتبعها الشاحنة مكافأة تشارلين بمنتجات ألبان مجانية لها ولأسرتها لمدة عام ووصفت ما فعلته بأنه كان لفتة “لطيفة للغاية”.

وقال روبرت غراهام رئيس مجلس إدارة الشركة إنه لم يصدق نفسه عندما شاهد مقطع الفيديو لأول مرة.

وأضاف “كانت نوايا تشارلين لطيفة بشكل لا يصدق. لم تجعل عائلتنا ومزارعينا وزملائنا يبتسمون فحسب، بل استحوذت على قلوب الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.