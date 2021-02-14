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“المرأة الخارقة”.. أم لثلاثة أطفال تدفع شاحنة ضخمة إلى أعلى تل جليدي (فيديو)

روبرت جراهام رئيس مجلس إدارة شركة الألبان قرر مكافأة شارلين بمنتجات مجانية لمدة عام (ديلي ميل)
روبرت جراهام رئيس مجلس إدارة شركة الألبان قرر مكافأة شارلين بمنتجات مجانية لمدة عام (ديلي ميل)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202102:56 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو امرأة تدفع شاحنة ألبان عالقة في طريق منحدر وسط الثلوج والطقس العاصف، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة غير تقليدية.

والتقط مقطع الفيديو للبريطانية تشارلين ليزلي (33 عامًا) وهي تدفع شاحنة ألبان عملاقة في شارع مغطى بالثلوج خلال هبوب العاصفة الثلجية (دارسي) التي عطلت حركة السير والمواصلات في عدة مناطق ببريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت تشارلين، التي تعمل في أحد متاجر الأغذية وأم لثلاثة أطفال، متوجهة للتسوق عندما رأت الشاحنة وهي عالقة، ومن ثم طلبت من أحد الجيران أن يراقب أطفالها بينما كانت تسرع لتقديم المساعدة.

وتظهر اللقطات تشارلين وهي تساعد في دفع الشاحنة الضخمة بمفردها بينما يستمر تساقط الثلوج.

وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية “لن أقف أبدًا متفرجة عندما أرى شخصًا في ورطة”، بينما وصفتها وسائل إعلام وناشطون بالمرأة الخارقة.

 

وتقديرًا لجهدها الكبير، قررت شركة الألبان التي تتبعها الشاحنة مكافأة تشارلين بمنتجات ألبان مجانية لها ولأسرتها لمدة عام ووصفت ما فعلته بأنه كان لفتة “لطيفة للغاية”.

وقال روبرت غراهام رئيس مجلس إدارة الشركة إنه لم يصدق نفسه عندما شاهد مقطع الفيديو لأول مرة.

وأضاف “كانت نوايا تشارلين لطيفة بشكل لا يصدق. لم تجعل عائلتنا ومزارعينا وزملائنا يبتسمون فحسب، بل استحوذت على قلوب الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

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