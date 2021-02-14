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شاهدها الملايين.. نائبة الرئيس الأمريكي تمارس الرياضة أمام نصب تذكاري بالعاصمة (فيديو)

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تصعد درج نصب لنكولن (منصات التواصل)
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تصعد درج نصب لنكولن (منصات التواصل)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202105:08 PM (مكة المكرمة)

شاهد أكثر من 4 ملايين شخص على تويتر مقطع فيديو لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وهي تركض صعودًا ونزولًا على 58 من درجات نصب لنكولن التذكاري المقابل لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وظهرت هاريس البالغة من العمر 56 عاما، خلال عطلة نهاية الأسبوع برفقة زوجها دوغ إمهوف الذي كان يشاركها الركض، بينما يحاول عملاء المخابرات السرية من رجال الأمن اللحاق بهما.

وعلى الرغم من جدول أعمالها المزدحم بصفتها نائبة الرئيس الجديد، لا تزال كامالا هاريس تخصص وقتًا لممارسة التمارين الرياضية يوميًا.

ولطالما كانت هاريس حريصة على ممارسة الرياضة، وفي مقطع فيديو مع الرئيس السابق باراك أوباما قبل الانتخابات، قالت إن التمرين هو إحدى الطرق التي تدير بها ضغوط الحملة الانتخابية.

تمارس الرياضة كل صباح

وقالت هاريس “أنا أمارس الرياضة كل صباح، بغض النظر عن مقدار النوم الذي أمضيته، إنها أفضل طريقة لبدء اليوم”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت “إنه كان عليها إجراء بعض التغييرات في بداية وباء كورونا. لأشهر لم أتمكن من العثور على الأوزان لم تكن متوفرة، لذلك كان لدي زجاجات المياه التي ملأتها بالطبع بالماء واستخدمتها كأوزان يدوية”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن (78 عاما) هو أيضًا عضو منتظم في صالة الألعاب الرياضية. وقال لوزير النقل بيت بوتيجيج خلال حملة جمع تبرعات العام الماضي، إنه يمارس الرياضة 5 أيام في الأسبوع، حيث يقوم بركوب الدراجة، ورفع الأثقال وإكمال الدورات عالية الكثافة.

وقال بايدن مازحًا إنه إذا حاول التخلي عن التمرين فستجد زوجته جيل عداء الماراثون التي تمارس الجري يوميًا، مساحة في جدول أعماله للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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