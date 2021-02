شاهدها الملايين.. نائبة الرئيس الأمريكي تمارس الرياضة أمام نصب تذكاري بالعاصمة (فيديو)

شاهد أكثر من 4 ملايين شخص على تويتر مقطع فيديو لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وهي تركض صعودًا ونزولًا على 58 من درجات نصب لنكولن التذكاري المقابل لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وظهرت هاريس البالغة من العمر 56 عاما، خلال عطلة نهاية الأسبوع برفقة زوجها دوغ إمهوف الذي كان يشاركها الركض، بينما يحاول عملاء المخابرات السرية من رجال الأمن اللحاق بهما.

وعلى الرغم من جدول أعمالها المزدحم بصفتها نائبة الرئيس الجديد، لا تزال كامالا هاريس تخصص وقتًا لممارسة التمارين الرياضية يوميًا.

ولطالما كانت هاريس حريصة على ممارسة الرياضة، وفي مقطع فيديو مع الرئيس السابق باراك أوباما قبل الانتخابات، قالت إن التمرين هو إحدى الطرق التي تدير بها ضغوط الحملة الانتخابية.

وقالت هاريس “أنا أمارس الرياضة كل صباح، بغض النظر عن مقدار النوم الذي أمضيته، إنها أفضل طريقة لبدء اليوم”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت “إنه كان عليها إجراء بعض التغييرات في بداية وباء كورونا. لأشهر لم أتمكن من العثور على الأوزان لم تكن متوفرة، لذلك كان لدي زجاجات المياه التي ملأتها بالطبع بالماء واستخدمتها كأوزان يدوية”.

@KamalaHarris running her weekend workout on the steps of #LincolnMemorial. Have to admit, I feel a little bit for the Secret Service guard having to go up and down the steps along with her. #notwhatisignedupfor https://t.co/mcaN79oPRW

— Joey Babay (@joeybthinks) February 9, 2021