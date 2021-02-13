البث الحي
منوعات

رسموه بالأقدام.. إقبال كبير على تشكيل فني عملاق على الثلج في فنلندا (فيديو)

يبلغ قطر التشكيل الفني 160 مترا (تويتر)
يبلغ قطر التشكيل الفني 160 مترا (تويتر)
13/2/2021-|آخر تحديث: 13/2/202109:50 PM (مكة المكرمة)

استقطب تشكيل فني عملاق على الثلوج في إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي جمهورا واسعا واهتماما كبيرا من وسائل الإعلام.

وقام الفنان يان بيكو بحفر الرسمة العملاقة بمساعدة عدد من المتطوعين عن طريق المشي في الثلج.

وأنهى بيكو حفر الرسمة في عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ قطرها 160 مترا، لتكون بذلك أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمال أوربا.

ولا يمكن لمس جمال الرسم من الأرض، فلا تظهر تفاصيله إلا من السماء، حيث تنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر عملاقة.

وقال بيكو، وهو خبير معلوماتية، إن شرح الأمر برمته للجميع والحفاظ على حماستهم للمشروع كان تحديا بالنسبة له، مضيفا أن كل ما كان يريده في البداية هو “صنع شيء جميل” على الثلج.

وأوضح أنه رسم مشروعه على الكمبيوتر، وبعد ذلك، جند متطوعين في صفوف مجموعة من هواة السير بأحذية الثلج، فاستخدموا حبالا لرسم دوائر على الثلج تنسخ رسمة مطبوعة على خارطة.

وتقول إحدى المتطوعات إنهم أمضوا ثلاث ساعات في المشي والضحك تحت شمس الشتاء وسط درجة حرارة قدرها عشردرجات تحت الصفر.

وقال متطوع آخر إنه كان من الصعب جدا إدراك شكل العمل الفني النهائي، بينما كانوا يتقدمون خطوة خطوة على طبقة الثلج الكثيفة.

وأضاف “لذلك كان من الرائع أن نرى الصورة من علو”.

وقال يان بيكو إن لديه مشاريع أخرى ولو أنها “قد تكون أصغر حجما بعض الشيء”.

لكنه أضاف “بما أن الناس متحمسون كثيرا، أعتقد أنه سيكون هناك رسم جديد على الثلج في الأسابيع المقبلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

الجزيرة مباشر ترصد أعمال الترميم في المسجد الأقصى (فيديو)

أعمال الترميم في قبة الصخرة في المسجد الأقصى (الجزيرة مباشر)

“صحتنا يا ريس”.. طلاب يغازلون السيسي لتأجيل الامتحانات مقابل التصويت له

رفض طلابي للامتحانات في ظل كورونا (رويترز)

مستوطنون يهود يقتحمون مقبرة في القدس تحت حماية الاحتلال (فيديو)

اقتحام اليهود لمقبرة

أغنية “سوف نبقى هنا” لتكريم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا (فيديو)

الأكثر قراءة

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)

لماذا أهدى الرئيس جو بايدن كوب قهوته لمراسلة الجزيرة؟ (فيديو)

ليست المرة الأولى.. كاتب سعودي يتهم وسيم يوسف بـ”السرقة”

الداعية الإماراتي الأردني الأصل وسيم يوسف (مواقع التواصل)

مستشار ملك البحرين يهاجم قطر.. ومغردون: تلعب في الوقت الضائع (فيديو)

مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة (رويترز)