رسموه بالأقدام.. إقبال كبير على تشكيل فني عملاق على الثلج في فنلندا (فيديو)

استقطب تشكيل فني عملاق على الثلوج في إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي جمهورا واسعا واهتماما كبيرا من وسائل الإعلام.

وقام الفنان يان بيكو بحفر الرسمة العملاقة بمساعدة عدد من المتطوعين عن طريق المشي في الثلج.

وأنهى بيكو حفر الرسمة في عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ قطرها 160 مترا، لتكون بذلك أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمال أوربا.

Finnish art enthusiast Janne Pyykko and a team of volunteers showed off an intricate art display made in the snow in Espoo, Finland, yesterday. The designs were made using only footprints and lengths of rope. https://t.co/GAsHaUw0YS pic.twitter.com/OSWklyLWql

— AccuWeather (@accuweather) February 12, 2021