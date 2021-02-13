رسموه بالأقدام.. إقبال كبير على تشكيل فني عملاق على الثلج في فنلندا (فيديو)

استقطب تشكيل فني عملاق على الثلوج في إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي جمهورا واسعا واهتماما كبيرا من وسائل الإعلام.

وقام الفنان يان بيكو بحفر الرسمة العملاقة بمساعدة عدد من المتطوعين عن طريق المشي في الثلج.

وأنهى بيكو حفر الرسمة في عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ قطرها 160 مترا، لتكون بذلك أكبر رسمة في الثلج في هذا البلد الواقع في شمال أوربا.

Finnish art enthusiast Janne Pyykko and a team of volunteers showed off an intricate art display made in the snow in Espoo, Finland, yesterday. The designs were made using only footprints and lengths of rope. https://t.co/GAsHaUw0YS pic.twitter.com/OSWklyLWql — AccuWeather (@accuweather) February 12, 2021

ولا يمكن لمس جمال الرسم من الأرض، فلا تظهر تفاصيله إلا من السماء، حيث تنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر عملاقة.

وقال بيكو، وهو خبير معلوماتية، إن شرح الأمر برمته للجميع والحفاظ على حماستهم للمشروع كان تحديا بالنسبة له، مضيفا أن كل ما كان يريده في البداية هو “صنع شيء جميل” على الثلج.

وأوضح أنه رسم مشروعه على الكمبيوتر، وبعد ذلك، جند متطوعين في صفوف مجموعة من هواة السير بأحذية الثلج، فاستخدموا حبالا لرسم دوائر على الثلج تنسخ رسمة مطبوعة على خارطة.

وتقول إحدى المتطوعات إنهم أمضوا ثلاث ساعات في المشي والضحك تحت شمس الشتاء وسط درجة حرارة قدرها عشردرجات تحت الصفر.

#ZONAViral | ¡Impresionante! En #Finlandia el artista Janne Pyykko y once voluntarios más, dieron miles de pasos sobre la nieve creando una obra de arte en un campo de golf cerca de la capital #Helsinki 😮🙌❄ pic.twitter.com/RG8wR7hOs2 — ZONA 3 (@zona3noticias) February 11, 2021

وقال متطوع آخر إنه كان من الصعب جدا إدراك شكل العمل الفني النهائي، بينما كانوا يتقدمون خطوة خطوة على طبقة الثلج الكثيفة.

وأضاف “لذلك كان من الرائع أن نرى الصورة من علو”.

وقال يان بيكو إن لديه مشاريع أخرى ولو أنها “قد تكون أصغر حجما بعض الشيء”.

لكنه أضاف “بما أن الناس متحمسون كثيرا، أعتقد أنه سيكون هناك رسم جديد على الثلج في الأسابيع المقبلة”.