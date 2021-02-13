كيف أكون مستجاب الدعاء؟ إجابة “حاسمة” من الداعية راتب النابلسي (فيديو)

“مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تدعو الله بإخلاص ولا يستجيب لك”.. بتلك العبارة “الحاسمة” بدأ الداعية الإسلامي د. محمد راتب النابلسي الإجابة على سؤال “كيف أكون مستجاب الدعوة؟”.

وجاء رد النابلسي ضمن برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر، تزامنًا مع أول أيام شهر رجب لعام 1442 هجرية وهو أحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله.

وأشار النابلسي إلى أن هناك عشر آيات في القرآن تبدأ بـ “يسألونك”، وتكون الإجابة بـ “قل” إلا آية واحدة “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب” لا يوجد “قل” ليس بينك وبين الله حاجب.

وأضاف “الخلق كلهم عيال الله، اسأله في الصلاة، إذا كان ثلث الليل الأخير قبل الفجر، يتنزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من طالب حاجه فأقضيها له؟ حتى الفجر”.

وتابع “الله موجود ويسمعنا وينتظرنا، الدعاء مخ العبادة والله يحب من عبده أن يسأله”.

وأشار النابلسي إلى “لفتة دقيقه جدا.. الدين كله دعاء، دعاء الإنسان الخائف الفقير القلق إلى صاحب الأسماء الحسنى وصفاته العلا، أصل الكمال والنوال والجمال والنور، والله ينتظرنا أن ندعوه، وفي الحديث: من لا يدعني أغضب عليه”.

وأضاف “يريد الله ويحب من عبده أن يسأله، الدين كله دعاء، والعبادة دعاء”.