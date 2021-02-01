البث الحي
منوعات|العراق

عراقي يتحدى الجاذبية بالمشي على أعود الخشب (فيديو)

العراقي صباح عبد الرحمن (روتيرز)
العراقي صباح عبد الرحمن (روتيرز)
1/2/2021

عندما يستحيل السير في الأوحال ويتعين الاستعانة بوسيلة مساعدة إما المشي على أعواد الخشب لإطالة الساقين أو استخدام الشاحنات الصغيرة (بيك آب) فإن الإجابة معروفة.

فلا يمكن تفضيل الركائز الخشبية على الشاحنات في اجتياز المنحدرات الثلجية وسط تضاريس وعرة بمنطقة كشمال إقليم كردستان شبه المستقل في العراق.

لكن صباح عبد الرحمن البالغ من العمر 55 عاما يفعلها من عقود، ويستخدم الركائز بإخلاص وتفان لتقليد عاش عليه الآباء والأجداد عندما كانت الشاحنات نادرة الوجود أو حتى قبل اختراعها.

يتذكر عبد الرحمن سنوات طفولته. كان القرويون يتزاورون عندما يذوب الثلج في فصل الربيع وتتحول الأرض إلى جزر من الوحل والطين.

كانوا يلتجئون إلى الركائز الخشبية المتينة كي لا تغوص أقدامهم في وحل الأرض.

بقيت الركائز الخشبية شواهد من زمن ماض كانت العائلات تعتمد فيه على رعي الماشية في التضاريس الصخرية. ظلت هذه الممارسة تتلاشى مع تعاقب السنوات في عمر عبد الرحمن.

لكنه حافظ على وفائه لها معظم سنوات حياته. ظل يمشي مرتفعا عن الأرض متحديا قوانين الجاذبية للحفاظ على تقاليد أجداده من الضياع.

وقال أحد الجيران، يدعى سليمان خالد، إن عبد الرحمن معروف عند الجيران بهوايته التي لم تكن مجرد وسيلة عملية للتغلب على صعوبة السير بل رياضة للشباب الذين لا تتوفر لهم معدات رياضية.

وقال خالد “هذا التراث الذي أعاده كاكا (السيد) صباح، طبعا بوقتها الشباب كلها كانت تستخدمه كنوع من التراث، وكنوع من الرياضة، لأن الأدوات الرياضية كانت قليلة جدا”.

لا يزال عبد الرحمن يتسلق الأشجار لقطع الفروع المناسبة لنحت ركائزه. ويقول إن أخشاب شجرة السنديان هي “الأقوى والأكثر أمانا”.

ويغني عبد الرحمن ويرقص على أعواد الخشب، ويحافظ على لياقته البدنية، ويأمل في أن يكون مصدر إلهام للآخرين لمعاودة ممارسة كانت شائعة في الماضي ولا تزال ملائمة وعملية في الوقت الراهن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة محلية ذاتية القيادة (فيديو)

أردوغان أمام الحافلة (تويتر)

500 صورة لدرب التبانة.. للسماء وجوه أخرى خلال جائحة كورونا

صورة لدرب التبانة (مواقع التواصل)

دخلت شهرها الرابع.. حملة “مقاطعة المنتجات الفرنسية” تتصدر المنصات العربية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

شاكر بارحمة.. حكاية شاب كفيف تقلد منصبا حكوميا وأصبح سفيرا للسلام

الناشط اليمني شاكر بارحمة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: لحظة انشطار سفينة شحن بسبب الأمواج العاتية في تركيا

السفين أثناء انشطارها بسبب الأمواج العاتية (موافع التواصل)

بعد رقم قياسي جديد.. هكذا احتفى مدرب ليفربول بالمهاجم المصري محمد صلاح

مدرب ليفربول، يورغن كلوب يحتفي بمهاجم الفريق محمد صلاح (غيتي)

دعوى قضائية ضد السيسي ووزيرة الصحة المصرية بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

فيروس نيباه.. الغارديان: وباء أشد خطورة من كورونا يفتك بـ 75 في المئة من ضحاياه

خفاش الفاكهة هو المضيف الطبيعي لفيروس نيباه (الفرنسية)