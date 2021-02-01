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“زارا محمد”.. أول امرأة تترأس المجلس الإسلامي في بريطانيا

الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا زارا محمد (موافع التواصل)
الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا زارا محمد (موافع التواصل)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202111:59 AM (مكة المكرمة)

أعلن المجلس الإسلامي في بريطانيا، فوز “زارا محمد” بمنصب الأمين العام للمجلس خلفا لـ “هارون خان”، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب.

وانتخبت “زارا محمد” في تصويت الأسبوع الماضي لأعضاء المجلس، لتتغلب على منافسها المرشح “أجمال مسرور”، إمام مقيم في لندن.

 

وقالت زارا في بيان “أتطلع إلى الاستمرار في بناء هيئة شاملة ومتنوعة وتمثيلية، بهدف تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين، والصالح العام”.

وأضافت “انتخابي كأول امرأة في منصب الأمين العام هو شرف كبير.. وآمل أن يلهم المزيد من النساء والشباب للتقدم لتولي أدوار قيادية.. إنهم مستقبل هذه المنظمة ومجتمعنا الإسلامي”.

وكانت “زارا” تشغل منصب مساعد الأمين العام في المجلس، وهي حاصلة على درجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان من جامعة ستراثكلايد (ثاني أكبر جامعة في مدينة غلاسكو)، كما أنها تعمل أيضًا مستشارة في مجال التدريب والتطوير.

والمجلس الإسلامي البريطاني، هو أكبر مظلة إسلامية ديمقراطية في المملكة المتحدة، ويمثل المساجد والمدارس والمؤسسات من جميع أنحاء البلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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