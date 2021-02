“زارا محمد”.. أول امرأة تترأس المجلس الإسلامي في بريطانيا

أعلن المجلس الإسلامي في بريطانيا، فوز “زارا محمد” بمنصب الأمين العام للمجلس خلفا لـ “هارون خان”، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى المنصب.

وانتخبت “زارا محمد” في تصويت الأسبوع الماضي لأعضاء المجلس، لتتغلب على منافسها المرشح “أجمال مسرور”، إمام مقيم في لندن.

وقالت زارا في بيان “أتطلع إلى الاستمرار في بناء هيئة شاملة ومتنوعة وتمثيلية، بهدف تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين، والصالح العام”.

وأضافت “انتخابي كأول امرأة في منصب الأمين العام هو شرف كبير.. وآمل أن يلهم المزيد من النساء والشباب للتقدم لتولي أدوار قيادية.. إنهم مستقبل هذه المنظمة ومجتمعنا الإسلامي”.

I am truly honoured & blessed to be elected as the next Secretary-General of the @MuslimCouncil I hope to continue the great work of @harakha and the MCB team, I look forward to working with @HassanJoudi_ MCB DSG & our affiliates and non-affiliates for the common good #MCBAgm2021 https://t.co/1Idhvjsutz

— Zara Mohammed (@ZaraM01) January 31, 2021