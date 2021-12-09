هبوط مرعب لطائرة تصارع عاصفة في مطار مانشستر (فيديو)

أظهرت تسجيلات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل طائرة في أحد المطارات البريطانية وهي تصارع الرياح أثناء هبوطها، بسبب العاصفة (بارا) التي اجتاحت البلاد.

ويظهر في الفيديو الطائرة وهي تتمايل قبيل لحظات من هبوطها في مطار مدينة مانشستر شمالي البلاد.

هبوط مرعب لطائرة في مطار مانشستر تصارع العاصفة بارا التي اجتاحت البلاد #الجزيرة_مباشر #بريطانيا #متداول pic.twitter.com/cDOJONUBk6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

وتسببت عاصفة قويًة أمس الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل في شمال بريطانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شركات الطاقة استطاعت إعادة التيار الكهربائي لحوالي 8 آلاف منزل في اسكتلندا بعد أن أدت العاصفة (بارا) إلى تدمير أجزاء من شبكة الإمداد الكهربائي، فيما تظل مئات الأسر من دون كهرباء.

ويأتي هذا بعد أيام من إضطرابات مماثلة شهدتها المنطقة جراء العاصفة (إيروين) ووسط تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية في بريطانيا عموما خلال الأيام القادمة.