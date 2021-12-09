كأس العرب.. حفل زفاف عروس مصرية وأخرى فلسطينية أمام الملاعب في الدوحة (فيديو)

زيّنت الأفراح العربية أجواء بطولة كأس العرب المقامة في قطر حيث انتشرت مقاطع مصورة لعروس مصرية برفقة زوجها أمام ملعب الجنوب، فيما احتفلت أخرى فلسطينية برفقة زوجها الأردني أمام ملعب 974.

وجاءت تلك الاحتفالات بالتزامن مع مباراتين حاسمتين، أمس، الأولى بين مصر والجزائر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما شهدت الثانية فوزًا عريضا للأردن على فلسطين بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وظهرت العروس المصرية برفقة زوجها في لقاء تليفزيوني بعد المباراة وبدا عليهما السعادة الكبيرة للاحتفال بحفل الزفاف بعد تصدر منتخب مصر للمجموعة الرابعة بأفضلية اللعب النظيف عن نظيره الجزائري.

وقال الزوج خلال اللقاء “مبروك لمصر ومبروك لقطر على تلك البطولة المهمة للغاية ونتمنى أن تحذو كل الدول العربية حذو قطر في تنظيم تلك البطولة التي أقيمت في دوحة الخير”.

وقالت العروس إنهما قررا تنظيم تلك المفاجأة فور وصولها من مصر وسط احتفال كبير من قبل الجماهير الموجودة أمام الاستاد بالزغاريد والأغاني.

أما في ملعب 974، فأظهرت مقاطع مصورة العروس الفلسطينية وهي تحتفل برفقة زوجها على الأنغام الشعبية والطبول وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير الموجودة أيضًا.

وعبر مغردون عن سعادتهم بتلك اللقطات التي جمعت بين الفرح المصري والمباركة الجزائرية وجسدت وحدة العرب في مونديال الدوحة.

كما وصلني "عريس وعروس عند الملعب العريس اردني والعروس فلسطينية" #كأس_العرب pic.twitter.com/SuJQ3jEIpy — أبوكمال (@MKMomani) December 7, 2021

وأبدى آخرون إعجابهم بالزفاف الفلسطيني الأردني مشيرين إلى أنه يدل على تقارب الشعبين وعمق العلاقة بينهما فيما وصفها آخرون بـ”العرس الكروي”.

عرس مصري، برعاية قطرية، ومباركة جزائرية، وزغروتة تونسية الجامعة العربية فخورة بيكم يا أولاد 😂😂 https://t.co/LpntefqD7H — Khaled ♪ خالد (@Ked_q) December 7, 2021

ياارب يسعدهم ويوفقهم ويدوم عليهم الفرح والأحتفالات — AL WN (@AN06014513) December 7, 2021