بعد فراق 14 عاما.. زوجان يعثران على ابنهما المختطف (فيديو)

التقى زوجان في جنوب الصين مع ابنهما المراهق المفقود في مشهد مؤثر يوم الاثنين الماضي، منهيان بحثهما الذي دام 14 عامًا.

واختطف (سون تشو) الذي يبلغ من العمر الان (18 عامًا) في مدينة (شنتشن) عام 2007 عندما كان عمره 4 سنوات، لكن والديه لم يفقدا الأمل في رؤيته مرة أخرى.

وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية أن والده (سون هاييانغ) ووالدته (بينغ سيينغ) باعا عقارات لتمويل بحثهما وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.

وعلى مر السنين، قال الأب إنه سافر إلى كل منطقة في الصين تقريبًا للبحث عن ابنه.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية (صن).

بعد 14 عامًا .. وجدت هذه الأسرة الصينية ابنها المختطف قبل 10 أعوام وهو في سن الرابعة وتبنته أسرة أخرى.#الجزيرة_مباشر #الصين #اختطاف pic.twitter.com/IjdP60pbon — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

وقال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إن السلطات تعقبت شخصا اشتبهت به بخطف الطفل في مقاطعة (شاندونغ) الشرقية، بعد أن استخدمت تقنية التعرف على الوجه.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت والدي الطفل بالتبني بشبهة الخطف، ليفرج عنهما لاحقا بكفالة في انتظار المحاكمة.

من جانبه، قال الابن لوسائل الإعلام الحكومية إنه سيبقى مع والديه بالتبني لأنهما ربياه لأكثر من 10 سنوات وإنه لم يكن على علم في السابق بنسبه الحقيقي.