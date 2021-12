“ذئاب الجبل”.. سفير أستراليا بمصر يرقص في الصعيد على الطبلة والمزمار (فيديو)

على أنغام المزمار والطبلة، شارك السفير الأسترالي إلى مصر غلين مايلز في الرقص على موسيقى مسلسل مصري شهير خلال زيارته إلى محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ونشر السفير مقطعا مصورا عبر حسابه على تويتر ظهر خلاله وهو يرقص بصحبة اثنين من الرجال يرتديان الزي الشعبي، فيما كانت فرقة شعبية تعزف موسيقى مسلسل “ذئاب الجبل” المصري الشهير.

وكتب السفير معلقا عبارة “سوهاج بلد المواويل.. سوهاج دي عروسة النيل” وهي جزء من أغنية للمغنية الإيطالية- الفرنسية الراحلة (داليدا) التي عاشت طفولتها في مصر.

وتناول مسلسل “ذئاب الجبل” -عرض للمرة الأولى بداية تسعينيات القرن العشرين وحقق نجاحا واسعا- الحياة في صعيد مصر.

وقام السفير خلال زيارته لمحافظة سوهاج مصنعا تديره شركة أسترالية مصرية تستخدم تقنية لتحويل “مخلفات الموز إلى منتجات قابلة للتحلل الحيوي، وهي تقنية مستدامة بنسبة 100% ولا تستهلك أي مواد كيمائية أو مياه أثناء عملية التحويل”، حسبما ذكرت السفارة الأسترالية في مصر عبر صفحتها على فيسبوك.

كما زار السفير (مقابر الحواويش الفرعونية) التي نقب عنها مركز تابع لإحدى الجامعات الأسترالية خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وزار (دير الملاك ميخائيل الجميل) في مدينة أخميم.

Thrilled to visit #Sohag's ancient cemetery of Al-Hawawish, excavated by🇦🇺's @Macquarie_Uni in the 1980s, & the beautiful Monastery of Archangel Michael in Akhmim

سعدت بزيارة مقابر الحواويش الفرعونية في #سوهاج، التي نقبت عنها جامعة ماكواري الأسترالية، ودير الملاك ميخائيل في أخميم pic.twitter.com/mOoffv6K7X

— Glenn Miles 🇦🇺🇪🇬 🇸🇩 🇪🇷 (@AusAmbEgy) December 6, 2021