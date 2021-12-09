واتساب يعتزم السماح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة (نوفي) للعملات المشفرة التابعة لشركة (ميتا بلاتفورمز)، فيسبوك سابقا، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق واتساب.

وقال كاسريل في تغريدة مساء الأربعاء إن المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021

وأضاف أن استخدام المحفظة لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على واتساب.

ولن تفرض رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها، كما لن تفرض قيود على عدد مرات إرسال المدفوعات، كما لن توجد رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب نوفي أو سحبه إلى حساب المستخدم المصرفي.

وفي حين تدور خطط مدفوعات واتساب في الولايات المتحدة حول نوفي والعملات المشفرة، فإنها تقدم مدفوعات باستخدام العملات الورقية التقليدية في أماكن أخرى من العالم.

وتعمل (ميتا بلاتفورمز) منذ أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها (ديم) بفعل مخاوف تنظيمية.