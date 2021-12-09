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واتساب يعتزم السماح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا

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واتساب تقدم مدفوعات باستخدام العملات الورقية التقليدية في أماكن أخرى من العالم(غيتي)
9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202104:45 PM (مكة المكرمة)

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة (نوفي) للعملات المشفرة التابعة لشركة (ميتا بلاتفورمز)، فيسبوك سابقا، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق واتساب.

وقال كاسريل في تغريدة مساء الأربعاء إن المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن استخدام المحفظة لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على واتساب.

ولن تفرض رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها، كما لن تفرض قيود على عدد مرات إرسال المدفوعات، كما لن توجد رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب نوفي أو سحبه إلى حساب المستخدم المصرفي.

وفي حين تدور خطط مدفوعات واتساب في الولايات المتحدة حول نوفي والعملات المشفرة، فإنها تقدم مدفوعات باستخدام العملات الورقية التقليدية في أماكن أخرى من العالم.

وتعمل (ميتا بلاتفورمز) منذ أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها (ديم) بفعل مخاوف تنظيمية.

المصدر : وكالات

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