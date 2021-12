واتساب يعتزم السماح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا

قال ستيفان كاسريل رئيس محفظة (نوفي) للعملات المشفرة التابعة لشركة (ميتا بلاتفورمز)، فيسبوك سابقا، إن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق واتساب.

وقال كاسريل في تغريدة مساء الأربعاء إن المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021