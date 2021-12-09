تعرف على أكثر الموضوعات بحثا على غوغل خلال عام 2021

أصدرت شركة (غوغل) الأمريكية، الأربعاء، قائمتها السنوية لأكثر الكلمات المفتاحية والموضوعات والأسئلة التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت.

وقالت الشركة المالكة لأهم محرك بحث في العالم إنّه خلال العام 2021 جاءت كلمة (أفغانستان) في صدارة الأخبار التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم تليها أخبارجائحة كورونا والعملة الرقمية (دوغكوين).

وأضافت في قائمة نشرتها على مدونتها الخاصة أن اسم الممثل الأمريكي أليك بالدوين تصدرعمليات البحث عن أسماء أبرز الشخصيات خلال العام 2021 على خلفية تسببه بالخطأ في مقتل مديرة تصوير فيلمه (راست) بسلاح ناري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدم أليك على الشاب الأمريكي كايل ريتنهاوس الذي بُرّئ أخيرا بعدما قتل شخصين خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية بولاية ويسكونسن الأمريكية العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن المسلسل الكوري الجنوبي (سكويد غيم) أو لعبة الحبار كان الأكثر بحثا بين المسلسلات خلال عام 2021 وهو المسلسل الذي صنفته منصة (نتفليكس) صاحب أعلى معدلات مشاهدة في تاريخها على الإطلاق.

ويستعرض المسلسل مجموعة أشخاص يشاركون في لعبة للبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم.

وبلغ عدد مشاهدي المسلسل أكثر من 142 مليون مشترك على نتفليكس بعد شهر فقط على طرحه.

Aunque pudiéramos pensar que México fue el lugar donde solicitó más esta búsqueda de comida, no es así, pues en Costa Rica es donde buscaron más Tacos de Birria. Conoce aquí todas las búsquedas de este año en #Google: https://t.co/i6lckXVxHX — @diario24horas (@diario24horas) December 8, 2021

وعلى صعيد فرق كرة القدم، جاء فريق ريال مدريد الإسباني في صدارة عمليات البحث يليه تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثارت الرياضة بشكل عام اهتماما واسعا خلال عام 2021 إذ أن أكثر المصطلحات بحثا في العالم هذا العام تمحورت حول الكريكت والدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (إن بي ايه) ومسابقات دولية في كرة القدم بينها (يورو 2021) و(كوبا أمريكا).

وفي السياق، لفتت شركة غوغل إلى أن السؤال بلفظ (متى؟) بالإنجليزية كان شائعا في عمليات بحث مستخدمي الإنترنت من الدول الأوربية.

وأوضحت أن المستخدمين كرروا البحث عن إجابة لسؤال (متى تنتهي جائحة كورونا).