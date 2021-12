بعد إقصائها بسبب الحجاب.. أولياء أمور مدرسة كندية يدعمون معلمة مسلمة ضد قانون “العلمانية”

أعرب أولياء أمور مدرسة “تشيلسي” الابتدائية في ولاية كيبيك الكندية عن دعمهم لمعلمة مسلمة محجبة أقصيت من وظيفتها التربوية على خلفية القانون رقم 21 المعروف باسم قانون (العلمانية) ويحظر على أفراد الخدمة المدنية في البلاد ارتداء الرموز الدينية.

وعلق أولياء الأمور شرائط خضراء على سياج خارج المدرسة كدليل على دعم المعلمة.

When you brain is not as important as your scarf: #bill21 "A teacher employed at an elementary school in Chelsea, Quebec, has been removed from her teaching position because she wears a hijab, CTV News reported Wednesday evening." https://t.co/tTuow3xSuv

وقالت أماندا ديغريس والدة أحد الأطفال في تصريحات صحفية إنه “لأمر مروع ومحزن بصفتي أحد الوالدين أن نرى هذا (القانون) يدخل حيز التنفيذ داخل مجتمعنا الصغير”.

وكشف موقع قناة (سي تي في نيوز) الكندية، الخميس، واقعة إقصاء معلمة محجبة من وظيفتها بسبب ارتدائها الحجاب ونقلها إلى وظيفة أخرى داخل المدرسة بعيدة عن الفصول الدراسية.

واستقالت المعلمة وتدعى فاطيمة أنواري من وظيفتها، الخميس الماضي.

وأبلغت المدرسة أولياء الأمور بقرار نقل المعلمة المحجبة إلى وظيفة أخرى في بريد إلكتروني أرسلته، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ما دفع عدد من أولياء الأمور إلى القدوم إلى محيط المدرسة ووضع علامات ولافتات تعبر عن دعمهم للمعلمة وتضامنهم معها.

We met with Chelsea, Que Grade 3 teacher Ms. Fatemeh after she was banned from the classroom for wearing a hijab. She's "overwhelmed" by the support from staff, students and parents. via @TrevorGreenway #ottnews pic.twitter.com/ffwfnrUTSR

