مفاجأة إنسانية.. 300 سيارة فارهة لتحقيق حلم طفل عراقي مصاب بالتوحد (فيديو)

حقق عراقيون حلم طفل من أبناء وطنهم مصاب بالتوحد كان والده قد أعلن على إحدى صفحات موقع فيسبوك أن ابنه (أحمد) يحلم بتجربة السيارة الفارهة من طراز (دودج تشارجر) والتنزه بها.

وكتب الأب على صفحة لمالكي ومحبي سيارات (دودج تشارجر) منشور قال فيه “أحمد حبيبي المصاب بالتوحد يبحث عن سيارة جارجر (دودج تشارجر). أهل الجارجرات فد مشوار لأحمد”

أب عراقي كتب على أحد جروبات السيارات منشور يقول فيه "أحمد حبيبي المصاب بالتوحد يبحث عن سيارة جارجر أهل.. الجارجرات فد مشوار لأحمد"! #شاهد ماذا حدث بعد هذا المنشور😃#الجزيرة_مباشر #العراق pic.twitter.com/GaIbcT2i4o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2021

وفي رد فعل سريع، استجاب مالكو أكثر من 300 سيارة من هذا الطراز لطلب الأب وتوجهوا بسياراتهم الفارهة إلى منزل الطفل الذي يعشق سيارات (دودج تشارجر) لاصطحابه في نزهة بمواقع الشوارع العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت مشاهد مصورة وصول سيارات (دودج تشارجر) إلى منزل الطفل الذي جلس أمامها يشاهد أشكالها وألوانها ويجرب قيادتها.

وازدحمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تلبية العراقيين لطلب الأب وأعرب الكثير من مواطني العراق عن فخرهم بأبناء بلدهم وقدرتهم على إسعاد هذا الطفل.

افتخر كونك عراقي..

طفل مصاب بالتوحد طلب من والده – الذي لا يملك سيارة – أن يمنحه جولة في سيارة چارجر، قام الأب بنشر طلب ابنه مناشداً اصحاب الچارجرات بأن يتبرعوا بجولة لابنه، ما الذي حصل؟ الذي حصل هو 318 سيارة نوع چارجر سارعت بالقدوم لمنزل الطفل وتحقيق حلمه.

لذا افتخر كونك عراقي pic.twitter.com/8yFl0xQZbR — mustafa alasadi (@ana_iraqi) December 6, 2021

وكتب حساب لشخص يدعى مصطفى الأسدي على تويتر “افتخر كونك عراقي.. طفل مصاب بالتوحد طلب من والده -الذي لا يمتلك سيارة- أن يمنحه جولة في سيارة چارجر (دودج تشارجر) قام الأب بنشر طلب ابنه مناشدا أصحاب الچارجرات بأن يتبرعوا بجولة لابنه ما الذي حصل؟ الذي حصل هو 318 سيارة نوع چارجر سارعت بالقدوم لمنزل الطفل وتحقيق حلمه. لذا افتخر كونك عراقي”.