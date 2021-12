شاهد: مدير شركة يفصل 900 موظف خلال اجتماع افتراضي

فصَل مدير شركة أمريكية للعقارات 900 موظف من العاملين بها، وذلك خلال اجتماع عبر تطبيق (زوم).

وأظهر مقطع مُصوّر متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، المدير التنفيذي لشركة (بيتر) فيشال غارغ، وهو يعلن لموظفيه خبر الفصل بشكل مفاجئ.

وقال غارغ إنها أخبار “لن ترغب في سماعها، إذا كنت تُجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتمّ تسريحها، وقد انتهى عملك معنا على الفور”.

.@betterdotcom’s CEO @vishalgarg_ lays off ~900 employees right before the holidays and ahead of the company’s public market debut.

The firm also got a $750 million cash infusion from its backers THIS WEEK, which include @SoftBank. pic.twitter.com/F8EfSkCRF6

— Bucky with the Good Arm (@benjancewicz) December 3, 2021