شرطي أمريكي يعتدي بالأيدي على عجوز من أصحاب البشرة السمراء (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحادثة اعتداء شرطي أمريكي على عجوز من أصحاب البشرة السوداء في أحد المتاجر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتداول النشطاء مقطعا مصورا للحادثة يظهر صوت ملتقط في الخلفية وهو يوجه الحديث للضابط قائلًا “شخصان يتحدثان معًا وأنت تحاول أن تصّعد الأمر من خلال دفع الرجل”.

وأضاف “دورك أن تُهدأ الأمر. هل تسمي هذه تهدئة؟ هل الرجل قيد الاعتقال؟”.

وحاول العجوز (64 عاما) أكثر من مرة الإفلات من قبضة الشرطي مكررًا “نحن فقط نتحدث”..”دع يدك عني”.

وقبل أن يصطحب الشرطي العجوز إلى سيارة الشرطة وجه سؤالا لعامل المتجر “هل دفع مقابل ما أخذه من المتجر” ليرد جميع الحضور”نعم”.

ويظهر صوت عامل المتجر يتحدث مع الشخص الذي كان يوثق الحادثة قبل توجيه الضابط أي سؤال إليهم قائلًا “لقد اعتقدت أنه يضايق صديقتي لذلك ذهبت للتحدث إليه ثم جاء الشرطي”.

وذكرت صحيفة (Fox9) المحلية أنه تم الإفراج عن العجوز لاحقًا دون ضمان وأن الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة مع الضابط باعتباره مُدان على الطريقة العنيفة التي اتبعها في القبض على العجوز.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة.

وقال أحد النشطاء ويدعى كاتو جوستس “الشئ الوحيد الذي باعد بين ركبة الضابط كريستوفر لانج وبين العجوز توري بيلبس هم مجموعة صغيرة من المواطنين الذين شهدوا الواقعة وقللوا من غضب الضابط”.

وأضاف “الضابط لانج سجلت ضده خمسة بلاغات من قبل. يجب أن يتم إيقافه على الفور”.

The only thing keeping Minneapolis cop Christopher Lange’s knee off of Troy Lee Billups neck is a small crowd of citizen witnesses(many recording)that broke thru the officers rage long enough to give him pause.

Lange has 5 previous complaints. He needs to be canned before…

— 😷🇺🇸˜”*°•. Kato Justus⁴ .•°*”˜🇺🇸😷 (@KatoJustus4) December 4, 2021