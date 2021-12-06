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منوعات|الولايات المتحدة

شرطي أمريكي يعتدي بالأيدي على عجوز من أصحاب البشرة السمراء (فيديو)

شرطي أمريكي يعتدي على رجل عجوز من أصحاب البشرة السمراء (مواقع التواصل)
5/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202112:17 AM (مكة المكرمة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بحادثة اعتداء شرطي أمريكي على عجوز من أصحاب البشرة السوداء في أحد المتاجر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وتداول النشطاء مقطعا مصورا للحادثة يظهر صوت ملتقط في الخلفية وهو يوجه الحديث للضابط قائلًا “شخصان يتحدثان معًا وأنت تحاول أن تصّعد الأمر من خلال دفع الرجل”.

وأضاف “دورك أن تُهدأ الأمر. هل تسمي هذه تهدئة؟ هل الرجل قيد الاعتقال؟”.

وحاول العجوز (64 عاما) أكثر من مرة الإفلات من قبضة  الشرطي مكررًا “نحن فقط نتحدث”..”دع يدك عني”.

وقبل أن يصطحب الشرطي العجوز إلى سيارة الشرطة وجه سؤالا لعامل المتجر “هل دفع مقابل ما أخذه من المتجر”  ليرد جميع الحضور”نعم”.

ويظهر صوت عامل المتجر يتحدث مع الشخص الذي كان يوثق الحادثة قبل توجيه الضابط أي سؤال إليهم قائلًا “لقد اعتقدت أنه يضايق صديقتي لذلك ذهبت للتحدث إليه ثم جاء الشرطي”.

وذكرت صحيفة (Fox9) المحلية أنه تم الإفراج عن العجوز لاحقًا دون ضمان وأن الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة مع الضابط باعتباره مُدان على الطريقة العنيفة التي اتبعها في القبض على العجوز.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة.

وقال أحد النشطاء ويدعى كاتو جوستس “الشئ الوحيد الذي باعد بين ركبة الضابط  كريستوفر لانج وبين العجوز توري بيلبس هم مجموعة صغيرة من المواطنين الذين شهدوا الواقعة وقللوا من غضب الضابط”.

وأضاف “الضابط لانج سجلت ضده خمسة بلاغات من قبل. يجب أن يتم إيقافه على الفور”.

فيما علقت المغردة أني ماري قائلة “الضابط لانج وضع قيد التحقيق خمس مرات منذ عام 2015 ولم تؤدي أي من التحقيقات إلى معاقبته وهذه هي المشكلة”.

 

 

 

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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