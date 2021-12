سويسرا تقنّن جهازًا جديدًا يساعد على “القتل الرحيم”

سمح القانون السويسري باستخدام جهاز يحمل اسم (ساركو) يحتوي على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مُخصَّص لِما يُسمّى القتل الرحيم، بدءًا من العام المقبل.

واختار نحو 1300 شخص إنهاء حياتهم بشكل إرادي في سويسرا عام 2020، عبر اللجوء إلى خدمات أكبر مُنظّمتين مُتخصّصتين في الانتحار بمساعدة الغير.

وتُعَدُّ الطريقة المُستخدَمة للموت الاختياري في البلاد، هي تناول مادّة بنتوباربيتال الصوديوم السائلة، “بينما يمكن لجهاز (ساركو) توفير موت سلمي دون استخدام المواد الخاضعة للرقابة”، وفقًا لموقع سويس إنفو.

ولا يحتاج مستخدم الجهاز إلى طبيب خاصّ لمحاولة الحصول على إبرة أو أدوية صعبة، بل “يصطحب (ساركو) إلى مكان يرغب الشخص بالموت فيه، مثل الهواء الطلق أو مقر منظّمة تساعد على الانتحار”.

وفور تشغيل الجهاز يبدأ بفرز النيتروجين ويُقلّل الأكسجين بسرعة، ممّا يتسبّب في فقدان الفرد الوعي، وفي النهاية “يموت دون خنق أو ذعر”، وفق المخترعين.

A 3D-printed capsule, destined for use in assisted suicide, may legally be operated in Switzerland, according to advice obtained by Exit International, the organisation that developed the ‘Sarco’ machine. https://t.co/dCP133uhGO

وتسمح هولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ وكندا وكولومبيا بالانتحار بالمساعدة، رغم أن لكلّ منها قواعد مختلفة بشأنه، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وتطلب هذه الدول جميعها أن تكون الحالات غير قابلة للشفاء، أو نهائية لا يمكن علاجها وتتسبّب في معاناة.

وذكرت الغارديان أن سويسرا ليست لديها قوانين تحظر هذه الممارسة، ولا تَعُدُّها جريمة بل مساعدة.

وفي هولندا، يمكن لأيّ شخص يبلغ من العمر 12 عامًا فأكثر “يشكو معاناة لا تُطاق ولا أمل في التحسّن”، أن يطلب القتل الرحيم، لكنّ موافقة الوالدَين مطلوبة إذا كان الطفل أقلَّ من 16 عامًا.

Suicide pods have just been legalized in Switzerland. Just the click of a button. I wonder how they will use them in the future. I posted the link from Business Insider tonight. 😭😭😭😭😭pic.twitter.com/PlrOFNvms2

— Erin Elizabeth Health Nut News (@unhealthytruth) December 6, 2021