“سي إن إن” تسرّح مذيعًا لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق

أعلنت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أمس السبت، إقالة مُقدّم البرامج والصحفي النجم كريس كومو، بعد تحقيق بشأن مشاركته في الدفاع عن شقيقه الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، في مواجهة اتهامات باعتداءات جنسية.

واستُبعد كريس كومو من الشبكة في إطار هذه القضية قبل أيّام من تسريحه.

وقال بيان نشره الحساب الرسمي لـ(سي إن إن) على تويتر “طلبنا من مكتب معروف للمحاماة إجراء التحقيق وعلّقنا مهامّ كومو بمفعول فوريّ”، موضحًا أنه “خلال التحقيق اكتُشِفت معلومات جديدة”.

CNN fires Chris Cuomo, "effective immediately," after a review of how he aided his brother who was accused of sexual misconducthttps://t.co/RYefMJ1VZj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 4, 2021