دخان غطى قرى بأكملها.. ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا (فيديو)

قالت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون، بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية، أمس السبت.

وقال المسؤول بالوكالة عبد المهاري في بيان صحفي إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم. وأضاف البيان أن 98 أصيبوا، بينما تم إجلاء 902.

وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.

وقالت الوكالة إن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين.

سيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين عدة براكين نشطة في إندونيسيا (REUTERS)

ويعود آخر ثوران لبركان سيميرو إلى ديسمبر/كانون الأول 2020. وتسبب حينها بهروب آلاف الأشخاص فيما غطى الرماد قرى بكاملها.

وتقع إندونيسيا على “حلقة النار” في المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في حدوث نشاط زلزالي كبير.

ويوجد في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا ما يقرب من 130 بركانًا نشطًا.

في نهاية عام 2018، تسبب ثوران بركان بين جزيرتي جاوة وسومطرة في انهيار أرضي تحت الماء وتشكل مد بحري (تسونامي) ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 400 شخص.