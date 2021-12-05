جزائري اخترع أسرع روبوت وفلسطيني ابتكر دواء للسكّري.. الجزيرة مباشر تحاور علماء كُرّموا في كأس العرب (فيديو)

دعت دولة قطر 40 شخصية عربية من كبار العلماء والمفكّرين والمهندسين والأطبّاء الذين يعيشون في المهجر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العرب المُقامة حاليًّا في العاصمة الدوحة.

وعُرضت صور هؤلاء العلماء على الشاشة الرئيسية للحفل تكريمًا لهم، بجانب عرضها في مداخل الملعب، من بينهم عالم الفيزياء الجزائري بلقاسم حبة، وعالم الفضاء المصري عصام حجّي، والمهندس المصري مجدي بيومي، وعالم الفضاء اللبناني شارل العشي.

تكريم علماء الأمة العربية في قطر بمناسبة افتتاح بطولة كأس العرب

بوضع صورهم في لافتات ضخمة

بلقاسم حبة ابن ولاية المغير الجزائر 🇩🇿

الملقب بالعالِم العربي الأكثر إختراعًا على مستوى العالَم ، حاصل على مايزيد عن 1296 براءة اختراع 🇩🇿#بلقاسم_حبة #عالم_فيزياء_الكترونيات pic.twitter.com/aw1iK5NzT6 — 𝐙𝐞𝐢𝐧𝐚 ࿔ (@zeina_seef) December 1, 2021

مخترع أسرع روبوت

ومن بين الشخصيات المُكرّمة، استضاف برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أمس السبت، العالم الجزائري كمال يوسف تومي، وهو دكتور في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وعبّر عالم الروبوتيك عن امتنانه بهذا التكريم، وهنّأ دولة قطر على تنظيمها كأس العرب، بجانب احتضانها كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

واستطاع العالم الجزائري اختراع أسرع روبوت في العالم بإمكانه كتابة 1300 سطر في الثانية. وأوضح أن مجاله هو البحث الأساسي في النظم والتحكّم والذكاء الاصطناعي، كما يعمل على تطوير واستخدام أساليب في الخوارزميات والمحاكاة.

عالم عربي يؤمن بعقوله

واستضافت المسائية كذلك بروفيسور الكيمياء الطبية الفلسطيني عدنان مجلي، الذي حقق في مسيرته البحثية والعلمية أكثر من 700 براءة اختراع، وعبّر عن فخره بالتكريم في كأس العرب بالدوحة.

وابتكر مجلي أدوية لأمراض مستعصية مثل السكّري والزهايمر، وحصل على العديد من الجوائز مثل رجل العام في أمريكا بمجال خدمة المجال الطبي والإنسانية عام 2008.

ورأى مجلي أن العالم العربي في حاجة إلى جهود كل العرب وعقولهم، وأن التكريم كان فرصة للتباحث في هذا المجال.

وقال إنه مثل أغلبية الشباب العربي لم يجد في بلاده المناخ والظروف والاستثمار المناسب للنجاح، فقرّر السفر إلى المهجر وبدأ بالدراسة ثم العمل والبحث.

📸 | في بادرةِ وفاء وتقدير ♥️ تمّت دعوة 40 شخصية عربية من علماء ومفكرين ومهندسين وأطباء وغيرهم؛ يعيشون في المهجر لحضور حفل افتتاح #مونديال_العرب 🏆 وعرض صُوَرِهِم على الشاشة الرئيسية للحفل تكريمًا لهم#كأس_العرب | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/25oKy21uLU — نديب قطر (@NadeebQa) November 30, 2021

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن الدول العربية أصبحت أكثر انفتاحًا على الاستثمار في العلم، مُشجّعًا على الاستمرار في ذلك ومحاولة الاستفادة منه.

وأوضح ضيف (المسائية) أنه عندما هاجر لم يكن العالم العربي يؤمن بالاستثمار في المجالات العلمية، في حين أن مبيعات بعض الأدوية في مجاله تعادل ميزانيتها السنوية ميزانية دولة عربية بالكامل.

وذهب البروفيسور إلى أن أغلب المبدعين في العالم عرب، لكن بيئتهم طاردة، وما يحتاجونه هو أن يؤمن المال العربي بالعقل العربي.