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منوعات|الولايات المتحدة

القبض على أمريكية أخفت جثة والدتها داخل المنزل بعد وفاتها.. ما القصة؟

سيدة أمريكية تخفي جثة والدتها 5 اشهر داخل منزلهما (مواقع)
5/12/2021

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على سيدة خمسينية تدعى (كيمبرلي هيلر) بتهمة الإساءة إلى جثة بعد أن احتفظت بجثة والدتها داخل منزلهما لنحو 5 أشهر بعد وفاتها.

وقالت الشرطة في تصريحات نقلها موقع قناة (سي بي إس نيوز) المحلي، مساء السبت، إنه تم إلقاء القبض على السيدة، في 18 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الشرطة أنها اكتشفت الواقعة في أعقاب استجابتها لبلاغ من أحد أفراد الأسرة بشأن عدم رؤية الأم منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أنه عند توجهها للمرة الأولى إلى المنزل “لم يرد أحد على جرس الباب ما دفع عناصر الشرطة بالعودة مجددا في اليوم التالي”.

وتابعت الشرطة “ذهبنا في اليوم التالي إلى المنزل لكن لم تسمح لنا كيمبرلي في البداية بالدخول لكننا عدنا لاحقا بأمر تفتيش وعثرنا بالفعل على جثة الأم”.

ولفتت الشرطة إلى أن تقرير الطبي الشرعي خلص إلى أن الأم “توفت لأسباب طبيعية نهاية مايو/آيار الماضي”.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية حتى مساء الأحد، عن الأسباب التي دفعت كيمبرلي إلى إخفاء جثة والدتها.

 

 

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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Published On 21/6/2021
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