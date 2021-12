القبض على أمريكية أخفت جثة والدتها داخل المنزل بعد وفاتها.. ما القصة؟

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على سيدة خمسينية تدعى (كيمبرلي هيلر) بتهمة الإساءة إلى جثة بعد أن احتفظت بجثة والدتها داخل منزلهما لنحو 5 أشهر بعد وفاتها.

وقالت الشرطة في تصريحات نقلها موقع قناة (سي بي إس نيوز) المحلي، مساء السبت، إنه تم إلقاء القبض على السيدة، في 18 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الشرطة أنها اكتشفت الواقعة في أعقاب استجابتها لبلاغ من أحد أفراد الأسرة بشأن عدم رؤية الأم منذ فترة طويلة.

NH authorities say 54-year-old Kimberly Heller kept her mother's body for months in their Bedford home while the mother's social security checks were still being deposited. Heller is facing Abuse of a Corpse charge and will be arraigned Jan. 6. The mother died of natural causes.

