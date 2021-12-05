“أبحث عن السلام الداخلي”.. مُطرب بريطاني يرتّل القرآن في المسجد النبوي (فيديو)

نشر مُغنّي الأناشيد الإسلامية البريطاني (هاريس جي) مقطعًا مُصوّرًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتّل القرآن الكريم بساحة المسجد النبوي في المدينة المنوّرة.

وقال المُغنّي المسلم (24 عامًا) المولود بمنطقة تشيلسي في لندن من أب هندي-أيرلندي في المقطع “جئتُ أبحث عن السلام الداخلي”.

وأضاف جي تعليقًا على صور له في باحة المسجد نشرها عبر حسابه على إنستغرام، إنه “قدِم إلى بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم”.

وشارك المُغنّي الشابّ مع متابعيه على إنستغرام -الذين يتجاوز عددهم 900 ألف- صورة مع صديقين له بلباس الإحرام أمام الكعبة المُشرّفة.

ورفع كلٌّ من جي وصديقَيْه أصبع الشهادة وكتب على الصورة “في الوقت الذي تحتاج الله بشدّة.. التفت إليه تجده في انتظارك.. الحمد لله”.

وكان المُغنّي الشابّ قد أصدر عام 2015 أوّل أغنية له بعنوان “سلام عليكم”، حقّقت نجاحًا كبيرًا، ثمّ أطلق بعدها ألبومه الأوّل بعنوان “سلام”، كما غنى من أجل فلسطين.

درس هاريس جي في المدرسة الابتدائية الإسلامية جنوبي لندن، ويحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، وقال في لقاءات سابقة إنه يواظب على الصلاة في المسجد كلّ يوم.