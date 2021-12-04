منها من يفي بالغرض في 35 يوماً.. أنواع حساء تساعدك على فقدان الوزن

يزيد الميل إلى الأطباق السهلة مع ازدياد برودة الطقس، لكن لسوء الحظ فإن العديد من المواد الغذائية الأساسية في فصل الشتاء -مثل أطباق المكرونة الغنية بالجبن- لا تحتوي فقط على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لكنها مُحمّلة بأجزاء متراكمة من الصوديوم والدهون المشبّعة والكربوهيدرات المكرّرة.

ومن الوجبات السهلة التي لا تتطلّب جهدًا كبيرًا -وصحية في الوقت ذاته- الحساء الذي يساعدك على الإحساس بالشبع وإنقاص الوزن في آن واحد، وقد قدّم موقع (إيت ذيس) مجموعة من الوصفات.

جزر وزنجبيل

الجزر ليس فقط مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين (مضاد أكسدة طبيعي) وفيتامين سي والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لكنه أيضًا مفيد في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة نُشِرت عام 2020 في مجلة (نوترينتس) أن من بين 16 نوعًا من الخضروات، احتل الجزر المرتبة الخامسة في تعزيز إنقاص الوزن لدى النساء.

وأوضحت دراسة في عام 2019 أن استهلاك الزنجبيل كان مرتبطًا بانخفاض الوزن على مستوى منطقة الخصر إلى الورك وفقدان أكبر للوزن بين 473 بالغًا خضعوا للدراسة، ما يجعل مزيج الجزر والزنجبيل “ضربة قاضية” للوزن الزائد.

احتل الجزر المرتبة 5 في تعزيز إنقاص الوزن لدى النساء (غيتي)

القرع الجوزي والكمّون

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونُشرت في (جورنال أوف نيوتريشن)، فإن تناول 4 جرامات إضافية من الألياف يوميًّا، مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، مرتبط بفقدان الوزن بشكل ملحوظ خلال 6 أشهر، مقارنة بتقليل السعرات الحرارية وحدها.

ووجدت دراسة نُشِرت عام 2014، في العلاجات التكميلية بالممارسة السريرية أيضًا أن أصحاب الوزن الزائد الذين أضافوا 6 جرامات من مسحوق الكمّون إلى وجباتهم اليومية فقدوا الوزن، وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم، وقلّلوا من محيط الخصر، وكتلة الدهون المفقودة.

وتقول المجلة “اجتماع المُكوّنين معًا في الحساء، يُمكّنك من وصفة لفقدان الوزن بسهولة”.

الحساء من الأغذية المفيدة في فصل الشتاء(غيتي)

الميزو والأعشاب البحرية

حاوِل أن تجعل حساء ميزو الياباني جزءًا من روتينك المعتاد، فقد وجدت دراسة نُشِرت عام 2018 في مجلة (أوبيزيتي ساينس آند براكتس) أن دمج ثلاث حصص من بروتين الصويا في النظام الغذائي اليومي لمدة 12 شهرًا يُفقد الوزن وكتلة الدهون.

ووجد الباحثون في جامعة (نيوكاسل) أن ألياف الأعشاب البحرية يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الدهون بنسبة تصل إلى 75%، ما يجعل حساء ميزو بالأعشاب البحرية أمرًا لا يحتاج إلى تفكير عندما يتعلّق الأمر بإنقاص الوزن.

دمج الفاصولياء مع ما يقرب من 5 جرامات من الألياف يساعدك على فقدان الوزن (غيتي أرشيف)

الفاصوليا البيضاء والكرنب

وجدت دراسة نُشِرت عام 2020 في مجلة (فود ساينس آند نوتريشن) أن استهلاك مستخلص الفاصوليا البيضاء كان مرتبطًا بإنقاص الوزن بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة المُفرطة على مدى 35 يومًا.

دمج الفاصوليا مع نحو 5 جرامات من الألياف التي تتوفر في كل كوب من الكرنب المطبوخ، يجعلك تحصل على الحساء المثالي لإنقاص الوزن.