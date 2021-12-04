مزاد على كمبيوتر مؤسس ويكيبيديا وصفحة الموقع الأولى عند تأسيسه (فيديو)

طرحت دار كريستيز للمزادات جهاز كمبيوتر شخصي كان يستخدمه مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز عند إطلاق الموسوعة الإلكترونية قبل 20 عامًا، إضافة إلى الصفحة الأولى من الموقع الشهير بنسق “ان اف تي” الرقمي.

وعُرض الكمبيوتر في مقر دار كريستيز في مركز روكفلر في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال بيان للدار إن جيمي ويلز كان يستخدم الجهاز، وهو من طراز (اي ماك) باللون الأحمر، “ككمبيوتر شخصي من أجل عمليات التطوير والبحث عندما تم إطلاق الموقع في 15 يناير/ كانون الثاني 2001”.

وأوضح (بيتر كلارنت) الأخصائي في الكتب والمنشورات لدى دار كريستيز أن المزاد يشمل قطعة رقمية بنسق (ان اف تي) المعتمد لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية، “أنشأها جيمي ويلز وتظهر شكل ويكيبيديا عندما أنشأها وأطلق صفحتها الأولى، مع عبارة “مرحبا أيها العالم” باللغة الإنجليزية.

وأشارت دار كريستيز إلى أن الصفحة، ستكون تفاعلية ويمكن للمشتري “تعديلها” من أجل “إعادة إنشاء تجربة بناء ويكيبيديا”، ثم “العودة إلى حالتها الأساسية باستخدام جهاز توقيت”.

الصفحة الأولى من ويكيبيديا (تويتر)

وقال جيمي ويلز في البيان إن ريع المزاد سيصب بجزء منه لتمويل مشروع “شبكة اجتماعية غير مركزية وغير تجارية تخلو من الإعلانات والتتبع وجمع البيانات والمعلومات المضللة”.

وتصف الشبكة نفسها على صفحتها الرئيسية بأنها “شبكة اجتماعية غير سامة”.

وتُعرض كلا القطعتين للبيع على الإنترنت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسعر يبدأ من 100 دولار لكل منهما، لكن كريستيز تأمل في بيعهما “بمئات آلاف الدولارات”.