فهد يقتحم فصلًا دراسيًّا في الهند ويهاجم أحد الطلاب (فيديو)

في مشهد مُرعب، تجوّل فهد في فصل دراسي بولاية (أوتار براديش) شمالي الهند، وهاجم الطلاب ممّا أدّى إلى إصابة أحدهم.

وقالت السلطات الهندية إن الفهد دخل كلية (تشودري نيهال سينغ إنتر) في (أليجاره) قبل نحو 30 دقيقة من التجمّع الصباحي يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت مقاطع مُصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفهد وهو يدخل مبنى المدرسة، ثم يشق طريقه ببطء إلى الفصل، لتسود الفوضى ويُصاب أحد الطلاب بجروح.

"Man Vs Wild _ the graceful, agile, powerful tendua (leopard) treads into a classroom & will catch a short nap😴😴 before being released to jungle.."

Forest & Police officials rushed for rescue after we got an unusual panic call about leopard frm a college in Chara area #Aligarh pic.twitter.com/XVzSz67u8A

— Kalanidhi Naithani (@ipsnaithani) December 1, 2021