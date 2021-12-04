تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|الهند

فهد يقتحم فصلًا دراسيًّا في الهند ويهاجم أحد الطلاب (فيديو)

الحيوان حُجر داخل فصل دراسي فارغ وأُخرِج لاحقًا عن طريق مختصين
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202104:16 PM (مكة المكرمة)

في مشهد مُرعب، تجوّل فهد في فصل دراسي بولاية (أوتار براديش) شمالي الهند، وهاجم الطلاب ممّا أدّى إلى إصابة أحدهم.

وقالت السلطات الهندية إن الفهد دخل كلية (تشودري نيهال سينغ إنتر) في (أليجاره) قبل نحو 30 دقيقة من التجمّع الصباحي يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت مقاطع مُصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفهد وهو يدخل مبنى المدرسة، ثم يشق طريقه ببطء إلى الفصل، لتسود الفوضى ويُصاب أحد الطلاب بجروح.

وقال الطالب المصاب لقناة تلفزيونية محلّية إنه رأى الفهد عند دخوله الفصل “وفي اللحظة التي ابتعدتُ فيها هاجمني الحيوان وعضّني في ذراعي وظهري”.

وأوضح مسؤولون محلّيون أن الطالب نُقِل إلى المستشفى حيث تعافى من إصاباته، بينما حُجِر الحيوان داخل فصل دراسي فارغ، وأُخرِج لاحقا عن طريق مختصين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من منوعات
الأكثر قراءة