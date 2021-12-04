رئيسة وزراء الدنمارك تعتذر لعدم ارتداء كمامة في مكان عام

اعتذرت رئيسة وزراء الدنمارك (ميت فريدريكسن)، اليوم السبت، بعد نشر تسجيل مصور أظهرها وهي تتسوق من دون كمامة بعد أربعة أيام من إعادة حكومتها إلزامية تغطية الوجه في بعض الأماكن وفي وسائل النقل العام.

والتقط شخص داخل متجر لبيع الملابس في “كوبنهاغن” التسجيل المصور الذي نشر السبت على موقع صحيفة محلية.

صورة من مقطع الفيديو (مواقع)

وقالت فريدريكسن على مواقع التواصل الاجتماعي “لقد كان مجرد سهو بعد أن دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ”.

وأضافت “أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث لأي شخص. ولكن من الناحية المثالية ليس أنا. لذلك من الواضح أنني آسفة لما حصل وأود أن أشكركم مرة أخرى على كل ما نقوم به معا لاحتواء الوباء”.

ويشكل الحادث ضغطا إضافيا على رئيسة الوزراء التي تواجه لجنة برلمانية في وقت لاحق هذا الأسبوع للتحقيق في قرارها بإعدام أكثر من 15 مليون من (المنك )العام الماضي بسبب مخاوف من متحورة لفيروس كورونا. وتبين عدم وجود أساس قانوني للخطوة التي أدت إلى استقالة أحد الوزراء.

وتحقق اللجنة فيما إذا كانت فريدريكسن تعلم أنه لا يوجد قانون يسمح لها بفرض مثل هذا الإجراء.

وأقر البرلمان الدنماركي أخيرا قانونا يحظر تربية المنك، ما أدى إلى تضرر هذا القطاع المربح.

وكانت الدنمارك أكبر مصدر في العالم لجلود المنك التي تتم تربيتها من أجل فرائها الناعم، وثاني أكبر منتج بعد الصين.