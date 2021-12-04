أخطاء ترتكبها على جهاز المشي تعرّضك لخطر الإصابة

سواء كنت ترغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو وجود مساحة للتمرين في منزلك، فإن المشي أو الركض على جهاز المشي هو طريقة جيّدة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وحرق السعرات الحرارية وتحسين قوة عضلاتك.

لكن على الرغم من سهولة استخدام معظم أجهزة الجري، فقد ترتكب بعض الأخطاء التي تتسبّب في إصابتك أثناء التمرين، لذلك يشدّد مُدرّبون استندت إلى رأيهم مجلة (إيت ذيس) الأمريكية، على ضرورة التوقف عنها.

لا تقم بالإحماء

قد تظن أن الركض على جهاز المشي إحماء، لكنه خطأ شائع، ومن الأفضل أن تمدّد عضلاتك قبل الصعود على الجهاز، حتى لا تُعرّض نفسك للإصابة.

مثل أي شكل من أشكال التمارين البدنية، يجب أن تمارس بعض تدريبات الإطالة الديناميكية، أو تبدأ بالمشي قبل الجري، إذ تساعد تدفئة عضلاتك على تقليل خطر الإصابة.

يجب أن تمارس بعض تدريبات الإطالة الديناميكية أو تبدأ بالمشي قبل الجري (أرشيفية)

على مسافة قريبة

إذا كنت تريد التأكّد من حصولك على أقصى استفادة من التمرين، فتأكّد من الجري في منتصف حزام جهاز المشي بدلًا من الأمام.

ويقول أليس وليامز -مُدرّب شخصي في المملكة المتحدة- إن الجري في مقدّمة جهاز المشي يعني أن ذراعك مُقيّدة وتؤثّر سلبًا على وضعك، إذ ستميل إلى الخلف بشكل طبيعي لتجنّب الاصطدام بمقدّمة الحزام.

ويمكن أن يسبّب هذا إصابات مثل آلام أسفل الظهر، ويضع ضغطًا على كتفيك.

ترتدي الحذاء الخاطئ

لا يقتصر تأثير الجري على الطريقة فحسب، بل إن ما ترتديه لممارسة الرياضة قد يكون له تأثير كبير على التمرين أيضًا.

ويقول ويليامز إن الركض على جهاز المشي بارتداء الأحذية الخاطئة يمكن أن يتسبّب بإصابات في الوركين والركبتين.

ويتابع “لذلك فإن الأمر يستحق الاستثمار في حذاء جيّد من أحذية الجري”.

الأحذية الخاطئة قد تتسبّب بإصابات في الوركين والركبتين (أرشيفية)

تتخذ مُتكأً

بينما تم تصميم (الدرابزين) الخاص بجهاز المشي لتقديم الدعم أثناء التمرين، فإن الاعتماد عليها لإبقائك مدعومًا أثناء الجري قد يضر أكثر مما ينفع.

ويقول ويليامز إن الاعتماد على الإمساك على يدي الجهاز عند الركض يقلّل بشكل كبير من الفوائد التي تحصل عليها من التمرين، حيث ستحرق سعرات حرارية أقل في النهاية، كما يجعلك تركض بشكل سيّئ لأنك لن تستخدم ذراعيك، ما قد يؤدّي إلى توتر في رقبتك وكتفيك وظهرك.

تركض على كعبيك

على الرغم من أن لكل شخص طريقة مشي فريدة، لكن إذا كان أسلوبك في الجري يُبقيك على قدميك خلال الجزء الأكبر من الركض، فقد تُعرّض نفسك لخطر الإصابة.

ويوضح المُدرّب أنك إذا سمعت صوت طقطقة فاعلم أنك تضغط على كعبك، وهذا أمر سيّئ للغاية على الركبة والظهر.

إذا سمعت صوت طقطقة فاعلم أنك تضغط على كعبك (أرشيفية)

تركض والأوزان في يديك

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من التمرين وحرق المزيد من السعرات الحرارية، فاحمل بعض الأوزان لكن لا تحمل (الدمبلز) على جهاز المشي.

يقول المُدرّب إنها ليست حركة ذكية، إذ تخلق عدم توازن في الجري، وتجعلك أكثر عُرضة للإصابة، وقد تتعرّض لكسر أصابع القدم في حال انفلاتها من يديك.