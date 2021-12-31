إسرائيل تمنع مواطنا أستراليا من السفر لمدة 8000 سنة.. ما القصة؟

قال مواطن أسترالي يعيش في إسرائيل إنه يخضع لحظر السفر لمدة 8000 سنة حتى يدفع لطليقته مستحقات متراكمة لإعالة طفليهما، تُقدّر بـ1.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.5 مليون دولار).

وتناقلت مواقع وصحف منها (الغارديان) البريطانية، خبر منع نعوم هوبرت وهو كيميائي (44 عامًا) ويعمل في شركة أدوية، من مغادرة إسرائيل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 9999.

وفي 2013، حكمت محكمة إسرائيلية على نعوم بمنح طليقته 5 آلاف شيكل إسرائيلي (1400 يورو) شهريا لكل طفل إلى أن يصبحا بالغيْن، أو مبلغ 2 مليون يورو.

وقالت الغارديان إنه من الواضح أن المحكمة حددت سنة 9999 لأنه التاريخ الأقصى الذي سمح به النظام عبر الإنترنت.

وعادت زوجة هوبرت السابقة -وهي مواطنة إسرائيلية- إلى البلاد، عام 2011، عندما كان طفلاهما يبلغان من العمر 3 أشهر و5 سنوات.

ولحق المواطن الأسترالي بأسرته عام 2012، ويقول إنه لم يتمكن من مغادرة إسرائيل لأي سبب بعد الحكم بما في ذلك العمل.

وقال نعوم في تصريحات صحفية إنه “تعرض للاضطهاد من قبل النظام القضائي الإسرائيلي”، وإنه “محتجز منذ عام 2013″، مضيفًا أنه واحد من العديد من الرعايا الأجانب “الذين اضطهدهم القضاء الإسرائيلي فقط لأنهم متزوجون من إسرائيليات”.

وقال هوبرت إنه قرر التحدث علانية “لمساعدة الآخرين الذين قد يعانون من هذه التجربة التي تهدد الحياة حرفيًا”.

وقالت الغارديان إن قانون الأسرة الإسرائيلي تعرض بشكل متكرر لانتقادات بسبب التمييز ضد المرأة.

وفي عام 2018، وجدت وزارة المالية أن 43% من الآباء المطلقين رفضوا دفع أي إعالة لأطفالهم، فيما تعتمد الأمهات العازبات على الدولة لإعالتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لفتت انتباه مواطنيها في إرشادات السفر لإسرائيل إلى أن المحاكم المدنية والدينية في إسرائيل تمنع غير المقيمين من مغادرة البلاد حتى يتم سداد الديون أو تسوية الدعاوى القضائية ضدهم.