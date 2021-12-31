ظن أنه يصوّب على لص.. أمريكي يقتل ابنته بالرصاص

قتَل أمريكي ابنته بالرصاص ظنًا أنه كان يستهدف لصًا اقتحم منزله في إحدى ضواحي ولاية أوهايو، وفقا للشرطة ووسائل إعلام محلية.

ونُقلت جاني هايرستون (16 عامًا) إلى مستشفى مدينة كولومبوس، وتوفيت بعد ساعة من ذلك.

وكانت الأم قد اتصلت بالإسعاف في حوالي الساعة 4.30، فجر الأربعاء، فيما أصيبت المراهقة بجروح خطيرة بعد إصابتها برصاصة في مرآب المنزل، عندما ظن الأب أنه كان يهاجم لصًا متسللا.

ونقلت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية تقريرًا عن شرطة كولومبوس قالت فيه إنها جريمة القتل رقم 202 في عام 2021، في مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني شخص.

وقالت صحيفة (كولومبوس ديسباتش) بعد حوار مع الأبوين إن الأب كان مذهولًا بانتظار وصول الشرطة، وأنه كان يتوسل ابنته أن تنهض.

44 ألف قتيل بالسلاح

وحذر مسؤول في شرطة كولومبوس -عاصمة ولاية أوهايو في شمال البلاد- السكان بضرورة التأكد من هوية الشخص قبل الضغط على الزناد.

وكتبت المدرسة التي كان تدرس فيها جاني، في رسالة إلى أولياء الأمور نقلتها الصحف المحلية “نشعر بالحزن لهذه الخسارة المأساوية وسنبذل قصارى جهدنا لدعم طلاب المدرسة والأسر”.

وعلى بعد أقل من كيلومتريْن من مكان الحادث، أدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل 3 أشخاص أعمارهم 6 و9 و22 سنة، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت (لوباريزيان) إلى تزايد عنف السلاح منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة حيث حيازة السلاح قانونية.

وقد راح أزيد من 44 ألف شخص ضحية عنف السلاح منذ بداية العام بينهم ألف و517 قاصرًا، بما في ذلك حالات الانتحار.