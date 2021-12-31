بيت جديد لعائلة شهد.. هكذا تحقق حلم طفلة “الخيمة” وهذه أمنياتها لأطفال سوريا (فيديو)

عادت الطفلة السورية شهد لتظهر مرة أخرى على شاشة الجزيرة مباشر بعد أسبوع على ظهورها الأول، اكتسبت خلاله انتشارًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضجت المواقع عبر أنحاء الوطن العربي بمقطع فيديو من مقابلة الجزيرة مباشر مع أسرة شهد، باحت فيه بأمنيتها لعام 2022، وقالت إنها تتمنى “خيمة”.

ظهرت شهد هذه المرة بحال أفضل، وقالت -لمراسل القناة في ريف إدلب- علاء الدين اليوسف إنها حصلت على خيمة وأدوات كهربائية وأثاث ومنزل أيضا.

وقال خالد والد الطفلة إن أمنيتها جاءت بعد أن تهدم حائط في منزلهم خلال هطول الأمطار، وإصرارها على الانتقال إلى خيمة جدها في المخيم، معتبرة أنه أكثر أمانا.

أضاف والد الطفلة عبر برنامج المسائية أن عددا من المنظمات والجمعيات الخيرية زارتهم ومدتهم بمستلزمات التدفئة والإغاثة والأثاث.

وأفاد أن فاعل خير قطري تكفل بشراء أرض لشهد وبناء بيت عليها، موضحا أن أشغال البناء بدأت بالفعل على أن تنتهي بعد 10 أيام.

سأل علاء الدين اليوسف الطفلة شهد مرة أخرى عن أمنيتها في العام الجديد، فقالت “أتمنى لأطفال سوريا أن تتحقق أحلامهم مثل ما تحقق حلمي”.

وترجت شهد هذه المرة من الناس أن يساعدوا جيرانها المحتاجين في المخيم، وبدوره عبّر جد شهد عن شكره لكل المنظمات ولفاعل الخير، وأكد أن كل المخيم بحاجة للمساعدات.

وعبّر والد الطفلة شهد عن حزنه بعد مشاهدة الفيديو الذي لقي انتشارا واسعا، معتبرا أنها تحمل همًّا أكبر من سنها، ومن جهته تمنى أن يعود إلى أرضه ومنزله في 2022.

وفيما تحقق حلم شهد بأن تعيش وأسرتها في منزل، يبقى السؤال الأبرز: ماذا عن أحلام مئات آلاف النازحين السوريين مثل شهد؟