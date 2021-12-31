بنك يحول 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ إلى عملائه

وزّع فرع مصرف “سانتاندير” الإسباني في بريطانيا 130 مليون جنيه استرليني (نحو 170 مليون دولار) بالخطأ على عملاء له في يوم عيد الميلاد.

وقال البنك إنه يعتزم استرداد هذه “الهدايا” غير المقصودة.

وأوضح المصرف في بيان أن “مشكلة فنية” في أنظمته تسببت في تحويل “75 ألف دفعة” سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك بشكل مكرر إلى حسابات المستفيدين منها، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر البيان أن الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه و”لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت”.

وأشار إلى أنه يعمل بالتعاون “مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد” المبالغ التي دفعت بالخطأ.

وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع “سانتاندير” أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، ما يعني أنهم حصلوا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

وذكرت صحف محلية أنه ستكون هناك صعوبة في استعادة الأموال لأن التحويلات أجريت إلى حسابات في عدد من المصارف الأخرى في بريطانيا.

وأكّد المصرف أنه تمكن “بسرعة” من “تحديد المشكلة (التي أدت إلى الخطأ) وتصحيحها”، مشيرًا إلى أنه فتح “إجراء استرداد خطأ مصرفي” مع البنوك المستفيدة.

ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف “سانتاندير” الإسباني في بريطانيا 14 مليون عميل، وقد حقق المصرف صافي أرباح يزيد عن مليار جنيه استرليني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.