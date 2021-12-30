كيف أسال الله أن يؤتيني من فضله وأنا أعصيه؟ الداعية راتب النابلسي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي إن الإنسان مهما كانت له ذنوب كبيرة فعفو الله أكبر، وإن الله سبحانه قد خلقنا ليرحمنا.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، تعقيبًا على ما يعتمل في نفوس البعض من أن الإنسان عندما يعصي الله ويرى نفسه صاحب معصية يستحي أن يسأل الله ويذكره أو أن يسأله من فضله.

وقال النابلسي مجيبًا على هذا، إن الإنسان مهما كانت له ذنوب كبيرة فعفو الله أكبر، ويقول الله عز وجل “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” (سورة البقرة الآية 186).

وأضاف النابلسي “الإنسان حينما يخطئ فالله توّاب رحيم، خلقنا ليرحمنا”، ويقول عز وجل “إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ” (سورة هود الآية 119).

ويقول سبحانه “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ” (سورة الزمر، الآية 53).

لذلك فإن الإنسان إذا وثق من رحمة الله وعفوه وتاب توبة نصوحًا أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه.